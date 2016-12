Rick Famuyiwa abandona como director de The Flash La película del Velocista Escarlata vuelve a perder su director Un artículo de Redacción - Introducido el 01/11/2016 Tweet Artículos relacionados · Flashpoint · WB cede la dirección de Flash a Rick Famuyiwa · Flash de Geoff Johns: Ignición Parece que el universo cinematográfico DC no deja de afrontar problemas. El estreno de The Flash podría verse afectado por el abandono de Rick Famuyiwa (Dope), director que ya era el reemplazo del inicialmente previsto Seth Grahame-Smith. Las razones dadas por Warner Bros. para esta deserción son las usuales diferencias creativas acerca de la dirección que debería seguir la película.





Famuyiwa llegó al proyecto el pasado junio y ha estado activamente inmerso en la pre-producción y jugado un papel vital en el fichaje de Ezra Miller en el papel principal, así como del casting de Kiersey Clemons ( Justice League ) como Iris West y Billy Crudup ( Watchmen ) como Henry Allen , según comenta The Hollywood Reporter .



Según el artículo de THR, el director esperaba poder realizar un film con un tono más radical pero se encontró con la resistencia del estudio que buscaba un producto más usual y de fácil consumo.





Tras su abandono, Famuyiwa ha emitido un comunicado en el que expresaba su ilusión " cuando Warner y DC me hablaron de la posibilidad de entrar en este increíble mundo de personajes a los que adoraba mientras crecía y a los que aún amo, me sentí muy excitado. También me emocionaba la idea de trabajar con Ezra Miller que es un joven actor fenomenal. Presenté una versión del film en sincronía con mi voz, humor y corazón. Aunque es decepcionante no haber podido sacar adelante este proyecto creativamente, continúo agradecido or esta oportunidad. Seguiré buscando películas con las que contar historias que tengan un punto de vista generacional, original y multicultural. Deseo lo mejor a Warner Brothers, DC, Jon Berg, Geoff Johns y Ezra Miller en su viaje hacia la Fuerza de la Velocidad. "

