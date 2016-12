Scalped: Libro Dos La muerte rodea a Dashiel Caballo Terco Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 21/11/2016 Scalped: Libro Dos USA - 2016

Guionista: Jason Aaron

Dibujante: Davide Furno, John Paul Leon, R.M. Guéra

Editorial: ECC Ediciones - 320 páginas - color Precio: 30,50€

La llegada de ECC Ediciones al panorama editorial fue acogida con recelo por muchos fans, incapaces de creer lo que hoy es una realidad: que nos acostumbraríamos a ver en nuestras librerías una amplia selección de novedades de Vertigo, publicadas siempre conforme a las fechas anunciadas y con ediciones que nadan tienen que envidiar a las que aparecen al otro lado del charco. En muy poco tiempo, ECC ha sabido rescatar verdaderas joyas del amplísimo catálogo del sello adulto de DC, dándoles ediciones de auténtico lujo y, para rematar, otorgándoles una cadencia que no nos haga perder las uñas entre un tomo y otro. Por eso, tan sólo tres meses después del primer volumen, ya estamos de vuelta en Prairie Rose, dispuestos a ser sacudidos de nuevo por este salvaje coctail de violencia, sexo y drama, con el inconfundible sello de su creador, Jason Aaron.





Antes de seguir, avisar a todos aquellos que aún no hayan leído el primer tomo de la serie, ya que, por más que lo intentemos, son necesarios algunos spoilers para analizar como es debido esta serie. En el impactante final del primer libro, descubríamos el cadáver de Gina Caballo Terco , la madre de Dashiel , nuestro protagonista, que tendrá que dejar el luto a un lado para comenzar la investigación que le lleve a descubrir al asesino. Cuervo Rojo también tendrá que lidiar con las consecuencias de la muerte de Gina, lo que servirá para recordar en forma de flashbacks algunos de los momentos definitorios de su relación. Sin embargo, la vida en Prairie Rose no se detiene y pronto conoceremos a nuevos personajes como Diesel , un despiadado asesino que quiere evitar la cárcel por la última muerte que ha causado alegando que tiene una decimosexta parte de indio, y a Phuong Yii , que llega a la reserva dispuesto a solucionar los asuntos sucios de su jefe, Johnny Tongue .





Aaron sabe jugar con el lector y hacerle creer que existe un pequeño atisbo de esperanza en su relato, para que nos confiemos y bajemos la guarida, y es entonces cuando nos asesta un nuevo golpe que no hemos visto venir. Esto es lo que sucede con John Paul Leon y Davide Furno, J. M. Guèra sigue al cargo del dibujo de la serie, maravillándonos con su arte, un personaje más de la reserva, a quien cuida con todo lujo de detalles, consiguiendo introducir al lector en medio de la reserva y dejándonos con la boca abierta con cada página. El tomo se completa con numerosos extras, entre ellos bocetos del dibujante en pleno proceso de creación de la serie que son una verdadera delicia.





Aaron sabe jugar con el lector y hacerle creer que existe un pequeño atisbo de esperanza en su relato, para que nos confiemos y bajemos la guarida, y es entonces cuando nos asesta un nuevo golpe que no hemos visto venir. Esto es lo que sucede con el cruel destino que el popular guionista le tiene reservado. Ayudado en esta ocasión por John Paul Leon y Davide Furno,





