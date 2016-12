Hellblazer de Jamie Delano #3 ECC concluye la edición de la etapa iniciática de la colección de John Constantine Un artículo de Javier Jiménez Jiménez - Introducido el 28/11/2016 Hellblazer de Jamie Delano #3 USA - 2016

Guionista: Jamie Delano, Eddie Campbell

Dibujante: Sean Phillips, Dave McKean, Philip Bond y otros

Editorial: ECC Ediciones - 528 páginas - color Precio: 40,00€

Tras años de espera de todos los aficionados al mejor cómic, ECC Ediciones ha publicado el tercer y último tomo dedicado al Hellblazer de Jamie Delano, la etapa que sirvió de inicio a la colección protagonizada por John Constantine y que modelaría la mayoría de propuestas que le siguieron en el sello adulto de DC que se convirtió en Vertigo. Una época que redifinió aquello que creíamos saber del cómic y de aquel personaje presentado por el inigualable Alan Moore en las páginas de La Cosa del Pantano, un atrayentemente despreciable investigador de lo oculto con un imán infalible para las desgracias y una preocupante tendencia a la traición, la mentira y las más ignotas felonías.





La primera etapa creativa de Hellblazer como título mensual nos presentó a un Jamie Delano, recomendado por el mismísimo Moore como digno sucesor a cargo del destino del bastardo inglés, en estado de gracia que utilizaba los tejemanejes mágicos de su protagonista para realizar un satírico y cruento fresco de la realidad británica de finales de los 80. Su capacidad para unir posesiones demoníacas, implacables señores del averno y horrores innombrables a atrocidades reales como la pobreza mundial, el auge del capitalismo más brutal o la imposibilidad del Reino Unido de dejar atrás esa mentalidad colonizadora que fagocitaba a cualquiera que intentara frenarla, lo convirtieron en una de las voces más salvajes del medio y transformaron este título en un referente del cómic adulto.



El final del camino… y lo que vino después

ECC recoge en este volumen los últimos números de la serie mensual en los que Delano va desarrollando lentamente un final digno para su versión de Constantine al tiempo que prepara el terreno para la mitología que vendrá después. La recuperación de importantes personajes de su etapa como Marj, Mercury o Zed nos ofrece una sensación de círculo vital completo que nos transportará a una insuperable conclusión en la que los mágicos e hipnóticos lápices de Dave McKean nos desvelarán al tenebroso destino final del mago.





La decisión de la editorial de incluir en este volumen los trabajos posteriores de Delano con Constantine es digna de admiración, tanto por la calidad de las historias como por la posibilidad de ser testigos de la evolución de Delano como narrador y de las inquietudes que servían de motor a sus historias años después de su primera etapa con el personaje.





Mala Sangre se situaba en un futuro no muy lejano y dejaba bien claras todas las ideas, pensamientos y opiniones que Delano tenía acerca de los diferentes estratos políticos británicos. Ninguno de ellos especialmente cariñoso, afectuoso o cordial, creednos… El cambio socio-político experimentado por Gran Bretaña desde la creación de Hellblazer hasta el año 2000, fecha en la que apareció esta serie limitada, sirve al guionista para analizar el tejido mismo de nuestra sociedad y pintar un retrato nada halagüeño del futuro de una raza humana perdida en la búsqueda de gratificaciones instantáneas, distracciones banales y creencias de rápido consumo. El expresivo arte de Philip Bond casa a la perfección con esta historia en la que Delano se sirve de un achacoso y recargadamente sarcástico Constantine para arremeter contra el culto casi religioso a los famosos, las clases privilegiadas, la realeza y los programas telebasura que ahogan nuestras televisiones.





Por su parte, Pandemonium es una novela gráfica aparecida en el año 2010 que reflejaba un completo cambio en el tejido del mundo y, por consiguiente, en los terrores que le robaban el sueño y lo mantenían despierto cada noche. La realidad del terrorismo, el imparable fantasma del racismo y la xenofobia o las atrocidades de la guerra empapan por completo esta historia en la que nuestro protagonista será el objetivo de un diabólico plan perpetrado por los peores monstruos imaginables, o sea los muy humanos agentes de un gobierno totalitario y avaricioso, que lo obligará a viajar a Irak para intentar desentrañar el misterio de un amenazante prisionero de guerra.





No se vayan todavía. Aún hay más…

Además, y como regalo adicional a los lectores, ECC incluye la breve aportación de Eddie Campbell como guionista del título en una saga llamada Ideas Retorcidas que tiene entre sus personajes invitados al fantasma del mismísimo Francis Dashwood, noble británico del siglo XVIII conocido por su carrera política y por la creación del Club Fuego Infernal (el real, no el que aparecía en los cómics de La Patrulla-X).





La saga se nutre a la perfección de las inquietudes creativas del responsable de obras como Baco, Alec y, por supuesto, From Hell





