Grandes Autores de Vértigo: Len Wein y Bernie Wrightson – La Cosa del Pantano: Génesis Oscura Uno de los pináculos del cómic de terror vuelve a estar disponible Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 11/12/2016 Grandes Autores de Vértigo: Len Wein y Bernie Wrightson – La Cosa del Pantano: Génesis Oscura USA - 2016

Guionista: Len Wein

Dibujante: Bernie Wrightson

Editorial: ECC Ediciones - 240 páginas - color Precio: 23,00€

5/5 PUNTUACION USA - 2016Len WeinBernie WrightsonECC Ediciones - 240 páginas -23,00€ Tweet Artículos relacionados · Monstruosidades · La Cosa del Pantano de Brian K. Vaughan #1: Seres Queridos · La Cosa del Pantano de Alan Moore #1 Tras la publicación hace algunos meses de aquel grandísimo (literalmente) Monstruosidades en el que Bernie Wrightson dejaba constancia de su habilidad a la hora de plasmar criaturas terroríficas, muchos nos preguntábamos cuanto tiempo tardaría ECC Ediciones en mover ficha y recuperar uno de los trabajos punteros del autor, una etapa tan corta como clásica que llevaba ya bastante tiempo sin contar con una edición en nuestro país. Pues bien, dicho y hecho, ya tenemos por las librerías españolas este Grandes Autores de Vértigo: Len Wein y Bernie Wrightson – La Cosa del Pantano: Génesis Oscura, un volumen que recoge diez entregas en las que se definen los parámetros por los que el monstruoso ser se va a mover durante todos estos años.





A pesar de su importancia para el personaje, esta etapa siempre se ha visto eclipsada por el trabajo que más tarde haría Alan Moore durante su estancia en el título . Un pequeño detalle sin importancia que no debería restarle ni un ápice de interés al presente volumen. Hay que tener en cuenta que Moore continuó todo lo que fue surgiendo durante estas aventuras, no hubo una reinvención de esas que acostumbra a hacer el mago de Northampton. El trabajo realizado por Len Wein y Bernie Wrightson bebe directamente de fuentes tan “apetitosas” como la literatura de H.P. Lovecraft o los largometrajes de la Hammer , así que se pueden hacer una ligera idea de lo que nos espera.





Los chicos de ECC han tenido la deferencia de incluir el relato corto donde podremos conocer a Alex Olsen , la primera Cosa del Pantano , y junto a él, personajes y conceptos tan interesantes como el Parlamento de los Árboles, Alex y Linda Holland, Anton Arcane y su sobrina Abigail o la famosa fórmula biorregenerativa. ¿Les suena, verdad? Tal y como se ha apuntando un poco más arriba, aquí empieza todo lo que tiene que ver con la criatura del pantano más famosa de las viñetas, a lo largo de los años ha sufrido alguna que otra variación, pero lo básico fue sacado de la chistera de Wein.





Unos secundarios de calidad y muy interesantes junto a una organización criminal como es El Cónclave , son los ejes centrales por los que va a discurrir esta brillante etapa donde La Cosa viajará por todo el mundo para enfrentarse a criaturas no menos horripilantes que ella. “Monstruos” que, por lo general, no son tan malvados como los humanos que les rodean, seres deformes y horripilantes que pasaban a ser las víctimas del relato, perseguidos y castigados por una humanidad incapaz de comprenderlos.





Los guiones de Wein, oscuros y terroríficos a partes iguales, cumplen de sobra con todo lo que se puede esperar de un tebeo de estas características. En cuanto a los lápices de Wrightson, poco que comentar. Una auténtica maravilla visual, una gozada poder disfrutar de unas páginas tan espectaculares y reproducidas con una calidad mayúscula. Sin embargo, a pesar de tener una cadencia bimestral, el artista fue incapaz de mantener el ritmo de publicación, dejando la colección en su décima entrega. Un poco más tarde, el guionista también abandonaría la cabecera, quedando un poco a la deriva hasta la llegada de cierto barbudo cargado de buenas intenciones. Estamos de enhorabuena gracias a esta nueva edición de unos tebeos de regusto añejo y que son historia viva del Noveno Arte.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.