Superman: A Prueba de Balas Las aventuras de Calvin Ellis: El Hombre de Acero… de Tierra-23 Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 12/12/2016 Superman: A Prueba de Balas USA - 2016

Guionista: Grant Morrison

Dibujante: Ben Oliver, Brad Walker, CAFU, Cully Hamner, Gene Ha, Rags Morales, Ryan Sook

Editorial: ECC Ediciones - 224 páginas - color Precio: 22,00€

4/5 PUNTUACION USA - 2016Grant MorrisonBen Oliver, Brad Walker, CAFU, Cully Hamner, Gene Ha, Rags Morales, Ryan SookECC Ediciones - 224 páginas -22,00€ Tweet Artículos relacionados · Superman: American Alien · Superman-Batman: Venganza · Superman: El Hombre de Acero - Desencadenado En Superman y los Hombres de Acero, el primer volumen dedicado a recoger la etapa de Grant Morrison como guionista de Action Comics durante el relanzamiento que supuso los Nuevos 52, fuimos testigos de cómo el guionista había sabido aprovechar al máximo la tabla rasa que este cambio suponía para contar una ambiciosa historia donde unir tramas paralelas, nuevos personajes y, con su estilo característico, ir dejando pequeñas pistas aquí y allá, dando al lector esa sensación de plenitud que uno consigue cuando se juntan todas las piezas del puzzle y vemos la imagen completa por vez primera. Además, Morrison decidió contar este relato apoyado por varios dibujantes, con Rags Morales como artista de la parte principal de la serie, y otro grupo de ilustradores que se alternaban al cargo de las pequeñas historias de complemento que acompañaban cada mes sus aventuras.





El tomo se abre con la más comentada de las historias de su estancia en la colección y es que, decidido a hacer un poco de ruido que ayudara con las ventas, Morrison daba protagonismo absoluto en el noveno número a Calvin Ellis , el presidente afroamericano de Estados Unidos, que esconde bajo esta peculiar identidad secreta la de Superman de la Tierra-23. Los paralelismos del personaje con los del ahora expresidente Barack Obama fueron suficientes para que internet se hiciera eco de la historia dándole, como suele suceder en estos casos, una transcendencia innecesaria y en muchos casos errónea, que aseguraban que Clark Kent había muerto en las páginas del cómic y que esta versión afroamericana había llegado para quedarse.





No ayudó mucho a deshacer el malentendido el hecho de que Morrion hubiese decidido jugar con la “muerte” de Clark Kent cuando Nimrod el Cazador vuelve a la ciudad para desvelar al mundo la identidad secreta del tímido reportero. En todo caso, se trata de una historia bien contada, sencilla e interesante, brillantemente ilustrada por Gene Ha , sustituto de Morales en esta entrega.





Sin embargo, el tomo tiene cabida para muchas otras historias, como la de Neo Sapiens , que llega a Metropolis para secuestrar a Susie , la sobrina de Lois Lane que posee habilidades especiales. Estas y otras pequeñas historias se irán entrelazando para dejar el terreno preparado para el desenlace de la historia, y es que Morrison tiene algunas sorpresas aún por desvelar e imaginamos que la señora Nyxly , la peculiar casera de Clark Kent, es mucho más de lo que aparenta.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.