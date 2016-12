Superman: Lois y Clark – La Llegada Hay un nuevo Superman en la ciudad Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 24/12/2016 Superman: Lois y Clark – La Llegada USA - 2016

Guionista: Dan Jurgens

Dibujante: Lee Weeks, Marco Santucci, Neil Edwards, Stephen Segovia

Editorial: ECC Ediciones - 208 páginas - color Precio: 18,95€

Por otro lado, tenemos un personaje con mucho potencial, como es el Superman pre-Flashpoint , a quien la editorial abandonó en uno de sus momentos más interesantes, casado con Lois Lane y con un hijo, perdido para siempre tras el reseteo editorial más polémico de la historia. Por suerte, en el mundo editorial americano nunca se puede decir nunca y la llegada de Convergencia Doomsday y volver a la vida en pleno Reinado de los Superhombres , dejándonos una de las más entretenidas sagas en la historia del personaje.





Con dos hombres de acero actuando simultáneamente en el universo DC actual, estaba claro que uno de ellos iba a tener que ceder y, por tanto, de forma nada casual, la versión más joven del héroe sucumbía en los últimos números antes de la llegada de Renacimiento , el nuevo punto de partida del actual universo DC. La jugada estaba clara, era el momento perfecto de que el otro Superman, aún vestido de negro y con barba, se decidiera a salir a la luz y ocupar el lugar de su malogrado predecesor.





Esa es la historia que muy brillantemente nos cuenta Dan Jurgens en el tomo que ahora nos llega, que sirve de prólogo a la serie regular de Superman, que recibe un nuevo número 1 aprovechando la llegada de Renacimiento. En tan solo 8 números, ilustrados por el estilo clásico y eficaz de Lee Weeks , conoceremos la nueva identidad como escritora de Lois, ahora conocida en secreto como Autor X , la novelista; los primeros destellos de que Jonathan , el hijo de Clark y Lois, ha heredado muchas cosas de su padre; el regreso de Intergang y de Henshaw ; las nuevas amenazas de Blanque o Hyatis ... Y estas son solo algunas de las historias que nos demuestran que en DC han sabido apostar por el caballo ganador y que a este personaje, casi olvidado, le quedan aún muchas buenas historias por protagonizar.





