Big Man Plans La esencia, siempre, en frascos pequeños Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 11/11/2016 Big Man Plans USA - 2016

Guionista: Eric Powell y Tim Wiesch

Dibujante: Eric Powell

Editorial: Panini Cómics - 120 páginas - color Precio: 16,00€

Hoy toca desparrame del bueno. Parece mentira el cambio de registro que pueden experimentar algunos autores al trasladarse a la editorial de moda en Estados Unidos. Si a esto sumamos la libertad creativa que se otorga en dicho lugar, no podemos más que disfrutar de una de las lecturas más gamberras y brutales que se han facturado en los últimos años. Eric Powell firma junto a Tim Wiesch, Big Man Plans, un relato con tintes de comedia negra que hará las delicias de todo aquel lector con ganas de emociones fuertes.



Para todo aquel que conozca la creación más notoria de Powell, El Bruto, sabrá de su gusto por los personajes duros y el humor retorcido pero nadie estaba preparado para esta miniserie de cuatro números que apareció bajo el amparo de Image Comics, el nuevo paraíso viñetil. Pero, ¿qué tiene esta historia para hacerla tan notoria?





Suponemos desde aquí que se han juntado varios factores para engrandecer esta aventura de venganza, donde el lector muy pronto se identificará con el protagonista principal y nos haremos cómplices de sus fechorías, participando en el dolor del pequeño gran hombre. Para hacer más original la obra, los autores se alejan de la imagen icónica de héroe invencible y atractivo que rápidamente se gana el favor de las féminas de turno.





Aquí nos vamos a encontrar a un personaje marcado, un veterano de Vietnam que formaba parte de un comando especial, maestro en las artes de matar y que cambiará su forma de percibir las cosas al retornar a casa y ver qué ha ocurrido con la mujer de su vida. Todo esto se convertirá en la gota que colma el vaso y, tras mucho tiempo de aguantar todo tipo de burlas y bromas sobre su físico, la violencia llega en forma de masacre y muertes de todas las formas y colores.



Una tragicomedia violenta y poco amable. Así podríamos considerar Big Man Plans, un relato escupido desde lo más oscuro del ser humano. Y quizás ese sea el secreto de su éxito, a nadie le coge por sorpresa lo que gusta un relato de venganza, pero cuando se hace de la forma en la que Powell y Wiesch lo hacen, la empatía que se crea con respecto al pequeño protagonista siendo el gozo aún más disfrutable.





Para la ocasión, el trazo elegante y pulcro del ilustrador de El Bruto, se torna más sucio y suelto, algo premeditado que convierte cada una de las páginas en un pequeño muestrario de dolor y tortura. Sí, el tomo publicado por Panini es un divertimento malsano, pero ya quisieran muchos poder llegar a las cotas de genialidad que estos dos autores alcanzan aquí. Una obra tan sanguinaria como disfrutable.





