Superman: American Alien Max Landis nos ofrece una inédita y refrescante visión del Hombre de Acero Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 01/12/2016 Superman: American Alien USA - 2016

Guionista: Max Landis

Dibujante: Francis Manapul, Jae Lee, Jock, Joëlle Jones y otros

Editorial: ECC Ediciones - 192 páginas - color Precio: 19,50€

4/5 PUNTUACION El anuncio de una miniserie de siete entregas centrada en Superman y guionizada por Max Landis provocó que muchos fans fijasen de nuevo su mirada en las aventuras del Hombre de Acero. Al fin y al cabo, Landis había escrito el guión de Chronicle, un film con toda la esencia de los cómics sobre un grupo de amigos de instituto que obtenían poderes de la noche a la mañana, y había mucha curiosidad sobre si sería capar de jugar en las grandes ligas y hacerse cargo de un proyecto sobre uno de los más importantes personajes DC, a quien había intentado escribir un proyecto de relanzamiento años atrás.





Las dudas se disiparon al llegar los primeros números a las estanterías y es que el enfoque de Landis no estaba en Superman, sino en Clark Kent . Se trata de 7 episodios que suceden desde su infancia en la granja Kent hasta su llegada a Metrópolis, y que se detienen a pensar como serían estos definitorios momentos, contados bajo un prisma moderno y rompedor de su creador. ECC reúne ahora las siete entregas en un tomo en tapa dura que hará las delicias de todos los aficionados al personaje, que a buen seguro quedarán sorprendidos por el enfoque y las licencias que se toma el escritor.





El primer capítulo, ilustrado por Nick Dragotta , dibujante de la muy recomendable Este del Oeste Oliver Queen , para ser confundido con Bruce Wayne y enfrentarse a Deathstroke medio borracho.





Un soberbio Jae Lee se hace cargo del dibujo de un capítulo centrado en Lex Luthor , a quien Landis ha sabido coger muy bien el punto, y es que en unas pocas páginas nos lo define a la perfección como el egocéntrico e inteligente villano que hemos aprendido a querer a los largo de los años. Esta entrega, quizás la más redonda del conjunto, se completa con la visita del Hombre Murciélago y la aparición de un jovencísimo Dick Grayson , con quien Clark tendrá una reveladora conversación llena de guiños y referencias a los fans del Caballero Oscuro y su universo.





Francis Manapul y su particular buen hacer continuarán la historia, mostrándonos cómo el encuentro con Batman ha dejado huella en Clark, quien no duda en disfrazarse con gafas de aviador y capa y surcar los cielos en busca de quien necesite su ayuda. El tomo se cierra, junto a otras historias como la que le reúne con sus amigos de Smallville o pequeños vistazos a enemigos como Doomsday o Parásito y con una salvaje batalla contra Lobo , ilustrada por Jock . En resumen, un conjunto de historias que nos dan una inédita perspectiva de los primeros años del héroe, brillantemente ilustrada por un conjunto de artistas de distinto estilo pero común eficacia y contadas con su peculiar estilo por un Max Landis a quien esperamos ver muy pronto escribiendo nuevas historias para el noveno arte.





