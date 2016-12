JLA: Libertad y Justicia ¿Justicia a cualquier precio? Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 17/12/2016 JLA: Libertad y Justicia USA - 2016

Guionista: Paul Dini

Dibujante: Alex Ross

Editorial: ECC Ediciones - 128 páginas - color Precio: 17,50€

Después de sendos especiales dedicados a Batman, Superman y Wonder Woman, Paul Dini decidió que era hora de enfrentarse a un proyecto mayor, que agrupara a todos los héroes de la casa y contara una historia grupal centrada en la Liga de la Justicia, manteniendo el mismo enfoque humano y cercano de los anteriores títulos. Acompañado como de costumbre por el magnífico Alex Ross, sin quien no imaginaríamos estos especiales, el tomo se abre con las entregas de dos páginas que se publicaron originalmente en el especial Orígenes Secretos, donde en muy poco espacio se hacía un pequeño resumen del origen y principales momentos del personaje, a menudo ilustrados bajo un tono monocromo por Ross, y que aquí incluye el perfil de personajes como Plastic Man, Aquaman, Green Lantern, The Atom o Zatanna, que prueban nuevamente el buen hacer de Dini y Ross como tándem artístico.





La historia central nos lleva a Africa donde veremos como un misterioso virus está propagándose de forma veloz por todo el mundo, sin que parezca que haya nada que nuestros héroes puedan hacer. El posible origen alienígena del virus hará que la sociedad se muestre recelosa de confiar en la Liga de la Justicia, que deberá aplicar métodos algo menos suaves que de costumbre para salvar de las revueltas que están produciéndose a una sociedad que ha empezado a desconfiar en sus principales héroes. Durante la historia, Dini aprovecha para dejar en el aire varias preguntas candentes con respecto a la relación de superhéroes y humanos, sobre todo en la parte final, donde el grupo comparece ante la ONU . ¿Hasta qué punto es aconsejable que un grupo de héroes se haga cargo del destino de la humanidad, pensando siempre en el bien común?





Dini aprovecha la ocasión para incluir en las cambiantes filas de la Liga a personajes algo distintos a los habituales, como Hawkman, el Detective Marciano, Metamorpho o Aquaman , cosa que Ross aprovecha para dar lo mejor de sí mismo y entregarnos algunas páginas dignas de enmarcar, como la de Aquaman montado a lomos de una enorme ballena enfrentado a un barco de pescadores o las primeras páginas de la historia, dedicadas a J’onn J’onzz . Los fans de los personajes clásicos pueden respirar tranquilos, pues el cariño con el que el dibujante trata a Superman o Wonder Woman, viejos conocidos de Ross, demuestra que los conoce bien y que sabe exactamente dónde poner la línea entre la perspectiva humana de esta serie de novelas gráficas y el tono de deidad que acompaña siempre a los personajes.





Resulta curioso que Dini haya elegido la Edad de Plata como referencia temporal de esta encarnación de la Liga, por lo que los fans de esta época clásica de la editorial disfrutarán de los pequeños guiños arrojados por el guionista, como la aparición del bebé de Aquaman o del jet invisible de Wonder Woman, borrados después de la continuidad. Un tomo muy recomendable ya sea por la historia, que da una vuelta de más al concepto de supergrupo que salva a la humanidad de una muerta segura, como por el arte de Ross, que sigue dejándonos sin aliento con cada nuevo proyecto.





