Wonder Woman: Guerra El enfrentamiento con el Primogénito se cobra su primera víctima Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 18/12/2016 Wonder Woman: Guerra USA - 2016

Guionista: Brian Azzarello

Dibujante: Cliff Chiang, Goran Sudžuka

Editorial: ECC Ediciones - 144 páginas - color Precio: 15,95€

Durante los volúmenes anteriores (Sangre, Agallas y Hierro), Brian Azzarello ha ido redefiniendo la historia de la Amazona, presentando nuevos diseños para los personajes principales, recuperando a otros que parecían estar destinados al olvido y haciendo crecer una historia de forma pausada, dejando tiempo para que las tramas avancen, y que se luzcan sus siempre interesantes diálogos. Poco a poco, se ha ido reuniendo un peculiar elenco de personajes, comenzando por Zola, madre de Zeke, que resulta ser hijo del mismísimo Zeus, y que se va a convertir en la involuntaria protagonista de esta historia, y siguiendo por Lennox, Hera o Guerra que en este tomo van a cobrar una especial relevancia.





Por si este cóctel no fuese lo suficientemente atractivo para cualquier fan, el guionista ha añadido en los últimos números un inesperado ingrediente: la recuperación de Orión y los Nuevos Dioses , que parecía reservada a las numerosas reediciones del excelente material de Jack Kirby , pero que en manos de Azzarello demuestran tener aún mucho potencial. Ahora, el grupo debe hacer frente de nuevo al Primogénito , que les anda buscando con sed de venganza y que convertirá su llegada acompañado de Cassandra en una verdadera pesadilla para todos.





El tomo contiene varios momentos destacables, como la huída del grupo ayudado por Orión pero incapaces de transportarse a través de un tubo Boom debido a que el Primogénito no deja que se cierre. La secuencia está muy bien ejecutada por Cliff Chiang y, durante la misma, utiliza varias técnicas para dotar a las páginas del movimiento necesario. Esta situación llevará a Wonder Woman a Nueva Génesis, con el consiguiente choque entre Diana y Highfather .



Sin embargo, el que toma casi por sorpresa el protagonismo de esta entrega es Guerra , que va a poner todo de su parte para acabar de una vez por todas con el Primogénito sin importarle el precio que tenga que pagar. La página completa en la que pide ayuda a las Fuerzas de la Guerra de las distintas épocas es magistral y nos deja claro que a Azzarello aún le quedan buenos relatos por contarnos dentro de la serie.





El dibujante Cliff Chiang recibe en este tomo la ayuda de Goran Sudžuka , a quien muchos lectores conocimos como sustituto de Pia Guerra en Y: El Último Hombre , y que toma el relevo aquí a Chiang con la misma eficacia de entonces, casi sin que se note el cambio de lápices. Un tomo que se completa con los bocetos de un número de Chiang casi al completo, lo que nos demuestra que la espera para disfrutar de esta edición en tapa dura ha valido la pena.





