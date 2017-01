Nosotros, los Muertos Survival horror en la época precolombina Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 05/01/2017 Nosotros, los Muertos USA - 2016

Guionista: Darko Macan

Dibujante: Igor Kordey

Editorial: ECC Ediciones - 224 páginas - color Precio: 25,00€

4/5 PUNTUACION USA - 2016Darko MacanIgor KordeyECC Ediciones - 224 páginas -25,00€ Tweet Corren buenos tiempos para ECC Ediciones y no solo por lo bien que lo vamos a pasar con el Renacimiento de DC Comics que, por cierto ya lo tenemos aquí encima, no. Desde hace ya algún tiempo han ido expandiendo su catálogo a base de referencias con un potencial inmenso. Solo hay que echar un vistazo a sus licencias en manga y, sobre todo, al material europeo que han ido poniendo en circulación mes tras mes. Si hace poco se ganaban el respeto de muchos aficionados gracias a la publicación del clásico de la BD, Philemon, ahora le toca el turno a una joyita de esas que nadie se espera ver en las librerías patrias.





Nosotros, los Muertos supone todo un hallazgo, por su temática y por lo bien confeccionado que está el tebeo de principio a fin. Nos encontramos con un género, el de la novela histórica alternativa, ucronía para los amigos, en el que se nos cuenta una historia que tuvo lugar realmente pero a la que se le van añadiendo elementos de cosecha propia en pos de hacerla más interesante y ganar originalidad. Ya saben, unas briznas de fantasía por aquí, unas gotas de terror sobrenatural por allá y tenemos un plato de muy buen gusto.





El croata Darko Macan , guionista de la obra, toma unas civilizaciones que siempre han estado llenas de misterios y secretos. Los aztecas o los mayas han sido utilizados en multitud de ocasiones para tejer grandes tramas de misterio y aquí no iba a ser menos, jugando con el “pudo haber sido de esta manera”, algo que incluso nosotros, como lectores, hemos hecho muchas veces a la hora de dejar volar la imaginación. Ya saben, un poco de pensamiento ucrónico no hace daño a nadie.





La acción nos traslada hasta Europa, en el siglo XIV, una época en la que una enfermedad como la peste está asolando paises y, más rápido de lo que se puedan imaginar, la muerte se va expandiendo a gran velocidad. ¿Expandiendo? Sí, los muertos tan pronto se amontonan en las calles como regresan a la vida hambrientos de carne humana. Siglos más tarde, un príncipe de los incas, tendrá que cruzar el Atlántico hasta el viejo continente en busca de ese secreto que permite a los hombres vivir para siempre y no morir nunca.





Macan reinventa aquí el género zombi gracias a la interesante premisa y, sobre todo, por el trasfondo de la historia. Su maestría a la hora de construir personajes hace que rápidamente nos sintamos identificados con muchos de ellos y eso que no es una misión fácil. Se completa el tándem creativo con un colaborador habitual del croata, Igor Kordey , un dibujante de estilo realista que le viene como anillo al dedo al tono de la historia. Su trazo exagerado y minucioso recrea a la perfección la sociedad de aquellos años, desde las ropas de la gente hasta el ambiente que se vivía en las calles. Una lectura más que recomendable para todo aquel que busque una vuelta de tuerca a un género que parecía agotado hace pocos años.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.