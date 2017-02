100 % Marvel - Spider Women El team-up arácnido femenino que estabas esperando Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 05/02/2017 100 % Marvel - Spider Women USA - 2017

Guionista: Robbie Thompson, Jason Latour, Dennis Hopeless

Dibujante: Vanesa Del Rey, Bengal, Tana Ford, Joelle Jones y Nico León

Editorial: Panini Cómics - 208 páginas - color Precio: 18,95€

Sólo era cuestión de tiempo que a Marvel se le ocurriera juntar a las tres protagonistas femeninas con poderes arácnidos en una misma historia. Y así, tras pequeños cruces de alguna de las heroínas en los títulos de sus compañeras, nos llega esta saga que, además de las dos entregas que hacen las veces de introducción y epílogo a la historia, se complementa con dos capítulos en cada uno de los títulos, donde todas comparten protagonismo a pesar del nombre que figure en la cabecera.





Pero hagamos un poco de historia sobre nuestras protagonistas. Por un lado, tenemos a Cindy Moon , también conocida como Silk , la chica que fue mordida por la misma araña que mordió a Peter Parker y que recibió también poderes a cambio del picotazo. Por otro, a Spider-Gwen , que es el resultado de viajar entre universos paralelos y encontrar una Gwen Stacy que, además de seguir con vida, también ha sido mordida por la araña en lugar de Peter, por lo que ya tenemos a dos heroínas que comparten poderes arácnidos. La tercera es una vieja conocida, Jessica Drew , que tiene poderes arácnidos y recientemente se ha convertido en madre, lo que la aleja en edad y experiencia de sus dos compañeras y la convierte en ocasiones en su mentora.





Haciendo uso de su nuevo rol de “cuidadora” de Gwen y Silk, Jessica decide propiciar un encuentro entre las tres y organiza un almuerzo y, dado que Gwen vive en Tierra-65, propone a Silk viajar entre dimensiones para reunirse con ella y aprovechar la “visita” para coger unas merecidas vacaciones. Tras el enfrentamiento de turno con un villano de Tierra-65, el aparato que les permite viajar entre realidades es robado, por lo que a partir de ese momento, deberán trabajar juntas para que cada una vuelva a su realidad. La historia funciona muy bien en cuanto a la relación entre las tres heroínas y, al mismo tiempo, los guionistas aprovechan para que los lectores conozcan con mayor profundidad este peculiar universo y las diferencias entre los personajes que conocemos y sus contrapartidas. Una historia interesante, divertida y bien construida, ideal para aquellos que quieran echar un vistazo a este microcosmos arácnido que se ha venido desarrollando en los últimos meses. Y es que hace tiempo que la araña dejó de ser una exclusiva de Peter.





