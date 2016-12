Marvel Saga #15 - Daredevil #6: A la Vista El hombre sin miedo según Bendis Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 03/11/2016 Marvel Saga #15 - Daredevil #6: A la Vista USA - 2016

Guionista: Brian Michael Bendis

Dibujante: Alex Maleev, Manuel Gutiérrez y Terry Dodson

Editorial: Panini Cómics - 232 páginas - color Precio: 19,50€

4,5/5 PUNTUACION USA - 2016Brian Michael BendisAlex Maleev, Manuel Gutiérrez y Terry DodsonPanini Cómics - 232 páginas -19,50€ Tweet Artículos relacionados · Marvel Saga #2 - Jessica Jones #1: Alias · Marvel Saga #3 - El Asombroso Spiderman #1: Vuelta a Casa · Marvel Saga #13 - Daredevil #5: Lugarteniente Ya decíamos en la reseña del anterior volumen que la estancia de Brian Michael Bendis en la colección iba a estar llena de buenos momentos y de muchos cambios para el personaje, algunos de ellos sin vuelta atrás. La segunda entrega de Marvel Saga centrada en la etapa de Bendis y Alex Maleev comienza con la sorprendente revelación para los neoyorkinos de que tras la máscara del justiciero de Hell´s Kitchen se esconde nada menos que Matt Murdock, un abogado ciego prácticamente desconocido por todos.





Resulta brillante la forma en que Bendis da a los detectives encargados del caso las pistas necesarias para atar cabos y resulta ya mítica la fotografía de Murdock convenientemente retocada con un rotulador rojo para dejar a los detectives, y de paso a los lectores, con la boca abierta. Sin embargo, como suele suceder cuando un escritor con la habilidad de Bendis firma el proyecto, lo mejor está por venir.





Por un lado, conocer las distintas reacciones de secundarios y villanos a esta sorprendente revelación, que se traducirán en alguna que otra inesperada visita a nuestro protagonista. Por otro, acompañar a Murdock mientras esquiva sin éxito a los periodistas que han decidido tomar su casa en busca de la foto perfecta, y ser testigos de la decisión que toma como respuesta contra las acusaciones del Daily Globe , inteligente y sorprendente a partes iguales, que alimentará buena parte de las tramas en las próximas entregas.





La única pega que puede ponerse al tomo es que inmediatamente después de lo acontecido, y para dar una pequeña tregua al arte de Maleev, se publicaba una saga centrada en la defensa que Murdock hará de Héctor Ayala , un casi desconocido superhéroe que ha sido acusado injustamente de la muerte de un agente de policía. La historia es bastante buena, sobre todo si tenemos en cuenta que buena parte de la acción transcurre dentro de un tribunal de justicia, y en ningún momento se vuelve lenta o aburrida, y el arte de Manuel Gutiérrez y Terry Dodson , sustitutos de Maleev es más que aceptable. Sin embargo, cualquier retraso en conocer cómo continua la historia central resulta casi imperdonable, y es que tendremos que esperar a la siguiente entrega de Marvel Saga Daredevil para conocer como continúa esta impactante historia.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.