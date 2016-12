El Mundo de Milo Un delicioso cuento lleno de magia Ghibli Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 07/11/2016 El Mundo de Milo Francia - 2016

Guionista: Richard Marazano

Dibujante: Christophe Ferreira

Editorial: Planeta Cómic - 120 páginas - color Precio: 22,00€

4/5 PUNTUACION Francia - 2016Richard MarazanoChristophe FerreiraPlaneta Cómic - 120 páginas -22,00€ Tweet Ocurre, muy de vez en cuando, que algunas lecturas de las que no conocemos absolutamente nada, se convierten en toda una sorpresa. Sí, puede ser agradable o de esas que hacemos todo lo posible por olvidar cuanto antes. Para los que llevamos en esto de los tebeos un buen puñado de años, parece que hemos conseguido desarrollar un sexto sentido que, con un solo vistazo a la portada del cómic, casi que podemos afirmar con total seguridad si lo que nos vamos a encontrar va a ser de nuestro agrado. Con el presente volumen publicado por Planeta Cómic, la cosa no iba a ser diferente.





El Mundo de Milo es un claro ejemplo de todo esto. Una aventura que, creo, podría etiquetarse como euromanga y que, desde la primera página (o, quizás, desde la misma portada), nos cautiva por sus ilustraciones de estilo agradable. Un trazo que nos recuerda en todo momento a grandes obras firmadas por el maestro Hayao Miyazaki , pero no solo la apariencia nos va a remitir directamente al de Japón, una vez que nos sumergimos en la lectura de la historia, inmediatamente viajamos a esos mundos tan característicos y “fantabulosos” que los Estudios Ghibli llevan años mostrándonos.





El relato comienza con Milo , un niño que vive solo en una cabaña debido al trabajo de su padre, al que solo puede ver una vez al mes. Tres mujeres bastante extravagantes, “sus tías”, cuidan de él proporcionándole comida y algún que otro rato de vigilancia para evitar que el crío se meta en problemas. Misión bastante difícil teniendo en cuenta el carácter aventurero de Milo. Un día, pescando cangrejos en el río, termina haciéndose con un huevo dorado del que más tarde saldrá un pez, un extraño ser que terminará siendo la llave que abra la puerta a otro mundo lleno de magia y peligrosas criaturas.





Aventuras a porrillo, ese es el motor del cómic ideado por Richard Marazano al guión y Christophe Ferreira al dibujo, una auténtica montaña rusa de emociones y diversión. Unos personajes muy bien construidos con los que el lector empatiza desde el primer momento, un villano misterioso y bastante temible, siempre acompañado de unos súbditos que dan tanta grima como pena. Ese es otro punto fuerte del guionista, rodear a los protagonistas de nos personajes secundarios maravillosos.





Una obra en la que pesa más el delicioso apartado gráfico y el diseño de paisajes y personajes, todo ello, visualmente inmejorable. Un cuento mágico que encantará a los seguidores de Miyazaki y que, en el país vecino, llevan ya cuatro volúmenes publicados. El tomo que Planeta ha puesto en circulación recopila los dos primeros, solo nos queda desear que no nos haga esperar demasiado para poder conocer el destino final de Milo y sus amigos.





