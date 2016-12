Marvel Saga #14 - El Castigador #1: Nacimiento Érase una vez en Vietnam Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 09/11/2016 Marvel Saga #14 - El Castigador #1: Nacimiento USA - 2016

Guionista: Garth Ennis

Dibujante: Darick Robertson, Lewis Larrosa

Editorial: Panini Cómics - 208 páginas - color Precio: 15,00€

3,5/5 PUNTUACION USA - 2016Garth EnnisDarick Robertson, Lewis LarrosaPanini Cómics - 208 páginas -15,00€ Tweet Artículos relacionados · Marvel Saga #1 - Daredevil #1: Diablo Guardián · Marvel Saga #3 - El Asombroso Spiderman #1: Vuelta a Casa · Marvel Saga #2 - Jessica Jones #1: Alias Cada vez queda más claro que los contenidos de la nueva línea editorial de Panini, Marvel Saga, van a venir dictados por la popularidad de sus personajes en la pequeña pantalla y, por eso, tras sendas líneas dedicadas a Jessica Jones y a Daredevil, ahora le toca el turno al Castigador, que se llevaba casi todo el protagonismo en la segunda temporada de las aventuras del cuernecitos y que tiene en el horizonte su propia serie, repleta de acción y violencia.





A la hora de seleccionar los contenidos y de determinar que parte de sus historias iba a incluirse dentro de este formato, Panini lo ha tenido muy claro, dando de paso con el gusto de los lectores. Y es que esta etapa va a tener nombre propio y ese es el de Garth Ennis . El popular guionista, famoso por lo salvaje de sus propuestas y lo gráfico de sus guiones, era la persona ideal para contar una historia tan salvaje como la de Frank Castle y su larga estancia en el personaje, de casi seis años, ha quedado como una de las principales jamás escritas sobre el atormentado veterano.





Contada de forma casi cronológica para narrar los primeros años de Frank Castle, el primer tomo incluye la miniserie Born , que nos lleva al año 1971 y al final de la guerra de Vietnam, donde Frank compartirá pelotón con un grupo de soldados más interesados en su vuelta a casa que en la resolución del conflicto, que nos dejará algunos pasajes definitorios del violento carácter del personaje. A continuación se recoge la miniserie The Cell , en la que acompañaremos a Castle en su llegada voluntaria a la prisión de Ryker, para compartir su encarcelamiento con algunos de los más famosos asesinos que hayamos conocido. Pronto descubriremos que su entrada en prisión es parte de un plan para saldar viejas deudas de sangre, aunque quizás haya ido demasiado lejos y ahora se encuentre atrapado junto con sus peligrosos acompañantes.





El tomo concluye con un nuevo especial, llamado The Tiger , en el que volveremos a saltar en el tiempo para conocer algunos sorprendentes pasajes de la infancia de Castle, que quizás también han podido influir en el personaje que hoy conocemos. En resumen, tres buenas aportaciones a la mitología del Castigador, escritas por alguien que le conoce bien y que sirven de aperitivo a lo que vendrá en los próximos tomos.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.