Ghost in the Shell también estrena póster oficial Scarlett Johansson asume el protagonismo absoluto en el primer cartel oficial de la adaptación fílmica del manga de Masamune Shirow. ¿El estreno? En marzo 2017 Página 1 de 1

1 | Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Introduce elinferior en la casilla: Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.