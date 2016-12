Nuevo Lobo Solitario y su Cachorro #3 Retorno al camino del infierno Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 02/12/2016 Nuevo Lobo Solitario y su Cachorro #3 Japón - 2016

Guionista: Kazuo Koike

Dibujante: Hideki Mori

Editorial: Planeta Cómic - 240 páginas - color Precio: 11,95€

Casi tres décadas después de su emotivo y épico desenlace, el veterano guionista Kazuo Koike decidió recuperar la más emblemática de sus obras mediante una secuela directa que arranca inmediatamente después de la muerte de Itto Ogami, el célebre sicario embarcado en una misión de venganza acompañado de su hijo Daigoro.



Manteniendo intactas las claves que convirtieron a El Lobo Solitario y su Cachorro en una obra fundamental del manga tanto dentro como fuera de Japón, Koike recupera al pequeño Daigoro justo tras el duelo final contra el líder del clan Yagyu. Debido a una serie de circunstancias el ahora huérfano Daigoro acaba bajo la protección del samurai errante Togo Shigekata, viéndose ambos involucrados en una retorcida conspiración entre daymios (señores feudales) para hacerse con el control del país. Koike recupera así dos aspectos definitorios de la obra original: las intrigas de poder como motor del argumento y la reconstrucción perfectamente documentada del Japón del siglo XVII y sus costumbres como trasfondo. Hasta tal punto de que aquí se toma la libertad de incluir en la trama a personajes reales como el manipulador daymio Matsudaira Izunokami, su secuaz y espía Mamiya Rinzo o el propio Shigekata, basado en el maestro de esgrima japonesa de idéntico nombre. Un aspecto este último que, si bien se toma ciertas libertades con la cronología real de los personajes, aporta un plus argumental a la hora de comparar los hechos históricos con el uso que el guionista hace de ellos.





La presencia de un nuevo protagonista supone la principal baza de esta secuela para lograr su propia personalidad. Y es que lejos de limitarse a crear una mera copia del protagonista original, Koike otorga una entidad propia a su nuevo personaje titular. Aún compartiendo con Itto Ogami su férreo sentido del honor y su letal talento con la espada Shigekata muestra un carácter más cínico y distendido que el de su predecesor, estableciendo una nueva e interesante química con el silencioso Daigoro. Algo patente en los dos largos episodios recogidos en este tercer tomo donde los protagonistas emprenden un accidentado viaje por mar que se alterna con la puesta en marcha de un retorcido plan por parte de Izunokami para suplantar a un noble rival y destruir su clan.





Dos narraciones paralelas cargadas de acción –el asalto al barco de guerra por un grupo de ninjas en pleno océano- junto a escenas de corte introspectivo –el rito fúnebre en la playa con las espadas- que permiten a Hideki Mori , nuevo dibujante de la saga en sustitución del fallecido Goseki Kojima , demostrar ser algo más que un digno heredero. Su forma de visualizar las escenas de acción posee un tono más directo y seco, sin la maestría de Kojima para manipular la tensión dilatando el tempo narrativo, pero su trazo realista y detallado alejado de la estética del manga estándar consigue que el lector veterano no acuse la ausencia del ilustrador original.





La edición de Planeta , similar a la elaborada en EE.UU. por Dark Horse , quizá sea el punto más discutible debido a una abultada relación tamaño/precio. Más si se compara con la recientemente reeditada serie original, que ofrece el doble de páginas por tomo por el mismo precio. Un detalle que sin embargo no logra empañar las virtudes de esta dignísima secuela que, a priori, parece haber conseguido la imposibilidad de no morir en el intento aplastada por el peso de su prestigiosa predecesora.





