El Capitán América se enfrentará al Imperio Secreto en el próximo evento Marvel Aún no sabemos los detalles argumentales del evento pero parece que la próxima megahistoria Marvel del Capitán América lidiará con las repercusiones de las revelaciones de la última etapa de Nick Spencer al frente del título. La Casa de las Ideas ha hecho público este teaser acompañado por una frase de Abraham Lincoln: "Una casa dividida no puede sostenerse". Seguid conectados... Página 1 de 1

