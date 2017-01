Geoff Darrow presenta su portada para Monsters Unleashed! #1 Geoff Darrow es bien conocido por sus espectacularmente detallado arte y sus colaboraciones en algunas de las más importantes películas fantásticas y de ciencia ficción de los últimos años. Ahora, ha presentado esta aplastante portada para el nuevo macroevento marveliano Monsters Unleashed! Página 1 de 1

1 | Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Introduce elinferior en la casilla: Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.