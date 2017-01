Marvel Saga #22 - El Asombroso Spiderman #8: Nuevos Vengadores Dile a tía May que nos mudamos a la torre Stark… Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 21/01/2017 Marvel Saga #22 - El Asombroso Spiderman #8: Nuevos Vengadores USA - 2016

Guionista: J. Michael Straczynski

Dibujante: Mike Deodato Jr.

Editorial: Panini Cómics - 160 páginas - color Precio: 15,00€

4/5 PUNTUACION USA - 2016J. Michael StraczynskiMike Deodato Jr.Panini Cómics - 160 páginas -15,00€

La llegada de Brian Michael Bendis a la franquicia vengadora sirvió, además de para dejarnos una de las más memorables etapas de la historia del grupo que le convirtió en un título superventas durante bastante tiempo, para incluir entre sus filas a nuestro amistoso vecino Spiderman. Así, tras ayudar al grupo a detener la fuga de supervillanos de La Balsa, la prisión de máxima seguridad, Bendis vio clara la oportunidad de incorporarlo al equipo de héroes y, de forma lógica, esta incursión debía tener un reflejo en el título mensual del personaje. Y es que desde que J.M. Straczynski se convirtiera en guionista de The Amazing Spiderman, le habían dejado hacer y deshacer a su antojo, creando personajes nuevos, recuperando otros viejos con grandes dosis de polémica y, en definitiva, contando la historia que quería sobre Peter y Mary Jane, sin mayores complicaciones.





Ahora era el momento de volverlo a incorporar de manera fehaciente al universo Marvel y la mejor forma era codearlo con el Capitán América y compañía, que aprovechaban la llegada del lenguaraz héroe para quitarle un poco el almidón al grupo y darle algo de la frescura perdida con el paso de los años. Al final de la saga A Flor de Piel tía May quedaba completamente destruida, por lo que Peter y su recuperada Mary Jane, forzados inquilinos de May, necesitaban un nuevo hogar con urgencia. Tony Stark aparece en el momento justo para invitar a todo el grupo a la torre Stark y, de paso, invitar a nuestro protagonista formalmente a unirse al equipo de manera oficial.





Straczysnki comienza aquí a construir una perfecta relación de maestro y pupilo entre Tony y Peter, basada sobre todo en los amplios conocimientos científicos de ambos que, en las próximas entregas tendrán un papel muy relevante, hasta el punto de afectar al traje de Peter y, de forma más dramática, a la llegada de la primera guerra civil de la editorial. Pero no adelantemos acontecimientos... De momento, la llegada a la torre nos deja momentos impagables, como el encuentro entre tía May y Lobezno , su flirteo con Jarvis , el mayordomo del grupo, o la conversación entre Peter, Lobezno y Mary Jane, a cuenta de la obsesión del canadiense por las pelirrojas. Una vez instalados, Peter tendrá tiempo para hacer frente junto a sus nuevos compañeros de la nueva amenaza de HYDRA , que ha logrado crear su propio grupo de héroes, con habilidades muy parecidas a las de los Vengadores. Un tomo sencillo y entretenido, ideal para relajar el ambiente antes de los dramáticos cambios que llegarán en la próxima entrega.





