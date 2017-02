Marvel Saga #24 - Daredevil #8: Hardcore Las cosas se complican para el héroe de Hell´s Kitchen Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 10/02/2017 Marvel Saga #24 - Daredevil #8: Hardcore USA - 2017

Guionista: Brian Michael Bendis

Dibujante: Alex Maleev

Editorial: Panini Cómics - 136 páginas - color Precio: 15,00€

4,5/5 PUNTUACION USA - 2017Brian Michael BendisAlex MaleevPanini Cómics - 136 páginas -15,00€ Tweet Artículos relacionados · Marvel Saga #5 – Daredevil #2: Partes de un Hueco · Marvel Saga #6 - El Asombroso Spiderman #2: Hasta que las estrellas se congelen · Marvel Saga #9 - Daredevil #4: Actuando para la Cámara La etapa de Brian Michael Bendis y Alex Maleev al frente del Hombre sin Miedo está enlazando un número redondo detrás de otro, y el presente tomo, que nos lleva hasta el número 50 americano de su segundo volumen, es una buena prueba de que más allá de ser un conjunto de buenas historias, Bendis tenía muchas cosas por contar y un plan en mente y lo va haciendo crecer de forma ordenada y sencillamente magistral, dejando que las tramas sucedan, los personajes se marchen y regresen, pero siempre con un motivo escondido, más allá de presentar a tal o cual villano en la portada del cómic de ese mes. En esta nueva entrega de Marvel Saga regresan a la vida de Matt Murdock tres villanos muy definitorios de sendas etapas del personaje y, por supuesto, no lo hacen de forma caprichosa.





Por un lado, tenemos a María Tifoidea , creada por Ann Nocenti a finales de los años 80, durante su recordada etapa junto a John Romita Jr. , a la que Bendis sabe sacar todo el jugo presentándola como la peligrosa esquizofrénica con poderes que ya conocíamos, pero dándole un nuevo look que potencia su lado más salvaje y sexual, algo a lo que ayuda sin duda el arte de Maleev, que consigue una imagen tan sugerente como ambigua e inquietante. El reencuentro entre los antiguos amantes será casi letal para nuestro abogado ciego favorito y podemos asegurar que saldrán llamas, aunque para desgracia de nuestro protagonista lo harán de forma literal gracias a los poderes de María.





Ahora que la siempre atribulada vida sentimental de Matt parece haberse calmado, gracias a la llegada de Milla y del apoyo que le prestado para ayudarle con el escándalo mediático y jurídico vivido en los últimos meses a causa de su identidad ya no tan secreta, otro oscuro personaje del pasado ha regresado para demostrarle que su felicidad no va a durar mucho. Bullseye está de vuelta en la ciudad y el psicópata al que Frank Miller ayudó a definir durante su memorable etapa tiene sed de venganza, por lo que dudará en visitar a la joven ciega y dejar a Murdock un inquietante mensaje. La forma en la que Maleev nos narra esta visita, aprovechando las sombras como una prolongación de la ceguera de Milla es escalofriante y consigue, ayudado por un nuevo look, que volvamos a esperarnos lo peor del regreso de Bullseye.





Y si esto fuera poco, Kingpin , el eterno villano de Daredevil , ha decidido recuperar su rol como rey del crimen que le arrebató El Búho tras su marcha y, para dejar claras sus intenciones, no va a escatimar en la utilización de métodos nada convencionales. Aprovechando la llegada de la entrega 50 de la serie, los principales dibujantes del personaje ( John Romita, Lee Weeks, Joe Quesada o Gene Colan ) se reúnen de nuevo para contarnos diferentes puntos de vista del enfrentamiento entre ambos, y Bendis aprovecha la ocasión para volver a regalarnos un finalazo, de esos que te hace contar los días hasta la llegada del siguiente volumen.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.