Marvel Héroes #71 - Caballero Luna #2: Eclipse Llevando a Marc Spector a lo más alto Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 01/11/2016 Marvel Héroes #71 - Caballero Luna #2: Eclipse USA - 2016

Guionista: Doug Moench

Dibujante: Bill Sienkiewicz, Vicente Alcázar, Kevin Nowlan

Editorial: Panini Cómics - 720 páginas - color Precio: 45,00€

4/5 PUNTUACION USA - 2016Doug MoenchBill Sienkiewicz, Vicente Alcázar, Kevin NowlanPanini Cómics - 720 páginas -45,00€ Tweet Artículos relacionados · Marvel Héroes #65 - Caballero Luna #1: Cuenta Atrás hacia la Oscuridad · 100% Marvel - Caballero Luna #1: De entre los muertos · 100% Marvel. Caballero Luna #2: Apagón En el primer volumen de Marvel Héroes dedicado a esta inmejorable etapa veíamos como Doug Moench se encargaba de rescatar al personaje de un futuro anodino y gris y le daba un nuevo enfoque, ayudado por Bill Sienkiewicz, recuperando algo de la esencia que le dio origen, pero llevándolo a pie de calle donde combatir el crimen que llenaba los bajos fondos de la ciudad. La reedición de esta impactante y atractiva etapa permaneció muchos años en las listas de deseos de los fans que, a menudo, daban por imposible que se recogiera de forma adecuada la estancia de Moench como guionista, Por suerte, el formato Marvel Héroes ha terminado por darle cabida en dos abultadas entregas, publicadas a un precio muy ajustado, para que nadie tenga excusas a la hora de llevarse a casa este clásico moderno.





Lo más llamativo de este segundo volumen quizás sea la evolución de Bill Sienkiewicz . Aunque antes del final de la etapa, sería sustituido por otros artistas, de la talla de Kevin Nowlan , los números que dibujara habían alcanzado ya una perfección indiscutible y, sobre todo, oscurecido su tono hasta encajar a la perfección por lo que Moench nos iba narrando. No olvidemos que la popularidad de la serie la hizo merecedora del honor de comenzar a distribuirse en librerías especializadas, lo que significaba quedar fuera de la férrea censura del Comics Code americano y, en definitiva, una mayor libertad para los creadores que podían plasmas en sus viñetas algo tan simple y efectivo como la sangre de una víctima. Hoy en día puede parecer algo muy obvio pero, en su momento, supuso toda una revolución en el medio gráfico. Sienkiewicz aprovechó la ocasión para acercarse más al artista que luego se consagraría en obras como Elektra Asesina y comenzó a experimentar en algunas de las páginas del Caballero Luna .





En esta segunda entrega hay espacio para casi todo. Tendremos una pequeña dosis de terrorismo internacional, al más puro estilo Misión Imposible , acompañaremos a nuestro protagonista al lado más oscuro de la calle e incluso, hay un pequeño hueco reservado a los fans del género de terror con la aparición de Jack Russell convertido en el Hombre Lobo , donde Sienkiewicz brilla con luz propia. Además, Moench comienza a explorar las posibilidades de un Marc Spector que ha pasado por demasiadas identidades alternativas, al que este cambio está comenzando a pasar factura. Muchos guionistas han tocado este tema con posterioridad, incluido el inesperado giro tomado por Brian Michael Bendis , y es que Moench dejó abierta la puerta a muchas interpretaciones de las múltiples personalidades del personaje.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.