Marvel Saga #17 - El Castigador #2: En el Principio
USA - 2016

Guionista: Garth Ennis

Dibujante: Lewis Larrosa

Editorial: Panini Cómics - 152 páginas - color Precio: 15,00€

La llegada del guionista a la colección del violento héroe de la Casa de las Ideas se saldó con historias muy buenas, salpicadas del corrosivo humor marca de la casa, que pedían a gritos una continuación. Sin embargo, a pesar del excelente nivel de violencia, acción y salvajismo que destilaba cada una de sus páginas, Garth Ennis parecía demandar no estar atado por los grilletes de la editorial y del control del Comics Code americano (que clasifica que pueden leer los niños americanos y que no), y fruto de esta petición, la serie consiguió un nuevo número 1 dentro del sello MAX, dedicado a lectores adultos, y sin las restricciones habituales.





Una vez leído, comprobamos que no se trata tanto de la carga violenta de la serie, que siempre ha mantenido, y que al fin al cabo la ha distinguido del resto de colecciones desde su llegada a las librerías, sino el tono de la misma y la ahora nula presencia del resto de personajes de la editorial, a menudo forzada, y sin mucho que aportar. El Castigador del sello MAX se caracteriza por su independencia casi absoluta del resto del Universo Marvel y es ahí donde reside su grandeza. No es que Ennis tenga ahora mayor libertad que antes para mostrar las torturas a las que Frank Castle somete a sus víctimas, sino que ahora sabemos que esta tortura no se verá interrumpida por un Capitán América que le cuente que lo que hace contradice varias leyes americanas.





La historia aprovecha para recuperar a Micro , secundario del personaje desde hace mucho pero inexplicablemente ausente de sus historias últimamente, que hace las veces de ayudante de Bond , capaz de dotarle de mil y un artilugios con los que combatir el crimen y, en su caso, erradicarlo y, al mismo tiempo, sirve de ancla de Castle con la realidad, aunque bastante leve, todo hay que decirlo. Sin embargo, ahora cree que Frank ha llegado demasiado lejos en su implacable cruzada contra el crimen y decide detenerlo o al menos intentarlo, mientras nuestro protagonista está en el punto de mira de una pequeña pero letal familia mafiosa.





El bastante desconocido Lewis Larrosa se hace cargo de la parte gráfica de la serie con mucho acierto, manteniendo el tono oscuro y frío característico del personaje, con los toques realistas suficientes para que las atrocidades que Ennis propone en estas páginas sean fácilmente identificables y archivadas en la parte más oscura de nuestra memoria que podamos encontrar.





