Scalped: Libro Tres Vivir y morir en Prairie Rose Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 20/12/2016 Scalped: Libro Tres USA - 2016

Guionista: Jason Aaron

Dibujante: David Furno, Francesco Francavilla, R.M. Guéra

Editorial: ECC Ediciones - 256 páginas - color Precio: 25,00€

4,5/5 PUNTUACION

Artículos relacionados
· Scalped: Libro Uno
· Scalped: Libro Dos
· Relatos Salvajes #1 - #5

El final del segundo volumen de esta nueva edición nos dejaba con la boca abierta por la gran cantidad de hechos inesperados que se acumulaban en su última mitad, asegurándonos que cualquier cosa puede pasarle a los personajes y, quizás, esa sea una de las claves de la serie. Esta tercera entrega también va a estar repleta de momentos definitorios, aunque en esta ocasión, Jason Aaron ha querido jugar con la complicidad del lector, atrapado ya sin remedio en esta irresistible mezcla de género negro, violencia y serie de la HBO, para dosificar la acción y, sobre todo, dejar crecer el universo de la serie, algo que le pedían muchos fans desde el comienzo de la colección, tomándose su tiempo para realizar pequeños viajes al pasado en los que contar historias de algunos de los personajes secundarios y también de la propia reserva, que resultan un verdadero acierto.





Así, aunque no perderemos nunca de vista la historia de Dashiell Caballo Terco , eje vertebrador de la serie, viajaremos en el tiempo para conocer la triste historia de la tribu Oglala Lakota , que ahora habita la reserva de Prairie Rose , donde transcurre la mayor parte de la serie y que sin duda nos da una nueva perspectiva que justifica el odio, la resignación y la angustia que sienten los nativos americanos hacia el hombre blanco. Poco más de 20 páginas le bastan a Aron para darnos una lección de historia que a buen seguro no aparece en los libros de texto actuales.





También destacan dos historias individuales, centradas en Dino Oso Pobre , el más joven de los protagonistas, que sigue luchando por escapar de la lamentable vida que le ha tocado, rodeado de la tristeza y desesperación que inunda cada rincón de la reserva y de la que sólo parece poder escaparse sucumbiendo a la violencia y la drogadicción. La otra historia individual, dedicada a Diesel , nos lo retrata como un niño inadaptado, obsesionado con un perfil racial que no posee y que, bajo la férrea vigilancia de un padre alcohólico, vamos a ver convertirse en el salvaje personaje que hemos conocido en los primeros volúmenes y que ahora continúa encerrado en prisión.





La trama central continua creciendo, con la incorporación de nuevos personajes, como Wesley Willeford , un don nadie que aparece en la reserva y que conoce a Dashiell de otros momentos y lugares, lo que sin duda pondrá en grave peligro su tapadera en la reserva. Esta situación, unida a la tensa situación entre Cuervo Rojo, Mr Brass y Johnny Tongue , hará que la tensión vaya creciendo poco a poco de forma progresiva, con un modelo narrativo de Aaron digno de elogio, que desembocará en un nuevo estallido de violencia al final del tomo, donde nadie está a salvo. R.M. Guéra se acompaña en este tomo del arte de David Furno y Francesco Francavilla y, aunque ambos adaptan su estilo al de Guéra para darle a la serie un único y sombrío tono, el dibujo del serbio sigue destacando por encima del de sus compañeros, por el detalle y los encuadres de los que dota a la colección. Todo un acierto de “casting” sin el que a buen seguro habríamos conocido una serie muy distinta.





