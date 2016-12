Promethea Libro 3 Donde la odisea de Sophie Banks llega a su fin Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 27/12/2016 Promethea Libro 3 USA - 2016

Guionista: Alan Moore

Dibujante: J.H. Williams III

Editorial: ECC Ediciones - páginas - color Precio: 31,50€

5/5 PUNTUACION USA - 2016Alan MooreJ.H. Williams IIIECC Ediciones - páginas -31,50€ Tweet Artículos relacionados · Promethea Libro 1 · Miracleman #1: El Sueño de Volar · Promethea Libro 2 Si a alguien le queda aún alguna duda de los motivos por los que debería correr a su librería favorita y hacerse con las tres entregas de esta maravilla narrativa en forma de cómic, puede seguir leyendo. El resto, espero que me hicieran caso con las reseñas de los volúmenes uno y dos de la serie, y a estas alturas hayan caído bajo la hipnótica propuesta de Alan Moore y J.H. Williams III, que mezcla todo tipo de relatos fantásticos, mitología, poesía, magia y ocultismo a partes iguales, para dejarnos una de esas series que apetece volver a leer de vez en cuando, sobre todo en una tarde lluviosa donde podemos olvidarnos de todo y sumergirnos entre sus cálidas páginas una vez más.





Al final del tomo dos acompañamos a Sophie , nuestra involuntaria protagonista, a través de los diferentes planos de la realidad, saltando de una en otra mientras emprende el camino del héroe, al final del cual se revelará como la heroína que está destinada a ser desde el primer número. Sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer y a nosotros muchas páginas por disfrutar. La vuelta de Sophie a la Tierra después de su increíble periplo es sólo el principio de sus problemas, ya que verá su lugar ocupado por su mejor amiga, lo que la llevará a un inconcebible juicio para demostrar quién debe continuar siendo la verdadera Promethea . Además, realidad y ficción se tocarán una vez más cuando la heroína conozca a Tom Strong , otra de las creaciones de Moore para el sello America´s Best Comics , o cuando el propio guionista haga acto de presencia en estas páginas.





Sin embargo, la historia que ahora llega a su fin no habría llegado a ser lo que es sin la ayuda de su dibujante, aunque quizás catalogar el trabajo de J.H. Williams III en esta obra como simple dibujo sea quedarse corto. Y es que este artista ha sabido crear nuevas técnicas y diseños de pagina para cada uno de los reinos que Sophie ha visitado, para cada una de las pesadillas y sueños en los que la hemos acompañado, utilizando de forma sublime el color y las texturas y dejándonos con la boca abierta con las páginas dobles con las que nos demostraba que una simple página era poco para mostrar su buen hacer. El último número de la serie fue publicado en Estados Unidos con varias versiones ya que, si separabas las páginas y las colocabas una junto a otra, formaban dos gigantescas ilustraciones, que puedes ver junto a estas líneas, con las que definían a la perfección el concepto de aventura, magia e infinitas posibilidades que hemos disfrutado en cada una de las entregas de esta excepcional serie.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.