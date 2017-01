Colección Extra Superhéroes: El Universo Marvel de Grant Morrison Explorando los rincones escondidos del cosmos marvelita Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 15/01/2017 Colección Extra Superhéroes: El Universo Marvel de Grant Morrison USA - 2016

Guionista: Grant Morrison, Mark Millar

Dibujante: Steve Yeowell, J. G. Jones, Jae Lee, Manuel Gutierrez

Editorial: Panini Cómics - 384 páginas - color Precio: 18,00€

4/5 PUNTUACION USA - 2016Grant Morrison, Mark MillarSteve Yeowell, J. G. Jones, Jae Lee, Manuel GutierrezPanini Cómics - 384 páginas -18,00€ Tweet Artículos relacionados · Animal Man de Grant Morrison Libro 1: El Zoo Humano · Grant Morrison's Zenith: Fase Uno · Grandes Autores de La Liga de la Justicia Grant Morrison: DC Un Millón La línea Colección Extra Superhéroes sigue ofreciendo productos que han quedado olvidados dentro de los planes editoriales de la casa pero que, a pesar de no estar en primera línea o de que hayan pasado algunos años desde su primera publicación, no deben caer en el olvido. Se recogen aquí cuatro trabajos del siempre interesante Grant Morrison, tres miniseries y un número unitario, y cada uno de ellos ayudado por un dibujante definitivo, pero todos ellos visiones frescas e innovadoras de personajes de sobra conocidos por los fans.





Arranca el tomo con Skrull Kill Krew , una miniserie del año 1.995, escrita a cuatro manos junto a Mark Millar , que hace un genial tándem con el guionista, aunque solo sea por el grado de genialidad y excentricidad de ambos escritores. El dibujo corre a cargo de Steve Yeowell , que aporta su estilo pausado y gris a esta peculiar miniserie. Para intentar entender esta historia, tenemos que echar la vista atrás hasta el origen de la Marvel, ya que en el segundo número de Los 4 Fantásticos se nos contaba la primera historia de los Skrull , una raza extraterrestre que terminaba convertida en vacas al final de esta entrega. Lo que no pasaría de ser un cabo suelto en manos de otros autores, en manos de Morrison y Millar da lugar a la creación de Ryder y Moonstop , dos personajes que gozan de las habilidades de los Skrull debido a que han comido hamburguesas hechas de las vacas en las que se transformaron los alienígenas y que cruzan el país acabando con todos los alienígenas que encuentran.





A continuación se recoge la miniserie Marvel , ilustrada por J. G. Jones , que fuerza su estética plana para recoger el espíritu sesentero que da lugar a la serie. Y es que en este caso, Morrison mezcla conceptos y personajes casi olvidados para traernos de vuelta a Noh-varr , que clama venganza contra Midas , el responsable de haber acabado con su planeta natal. Acción a raudales, afilados diálogos y un impresionante conocimiento del universo Marvel es lo que demuestra Morrison en esta ocasión.





La última miniserie que se recoge en el tomo está dedicada a los 4 Fantásticos, y lleva por título 1, 2, 3, 4 . En ella, el guionista se acompaña por el genial Jae Lee que, con tonos oscuros e intimistas, ayuda a contar esta historia que analiza el enésimo intento del Doctor Muerte de acabar con el cuarteto, sólo que esta vez se analiza la vertiente más humana y personal de la familia de héroes, dejándonos un resultado bello, conmovedor y magníficamente ilustrado, difícil de olvidar una vez se ha leído.





Finaliza el tomo con una historia corta que tiene a Nick Furia como protagonista, con sabor a película de espías y unas gotas de humor típico del guionista. Una colección de historias poco habituales, ideales para los que quieran descubrir nuevas posibilidades dentro de este gigantesco universo de ficción.



Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.