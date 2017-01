100% Marvel - La Bruja Escarlata #1: La Senda de las Brujas Wanda Maximoff reclama su protagonismo en el nuevo Marvel Un artículo de Javier Jiménez Jiménez - Introducido el 23/01/2017 100% Marvel - La Bruja Escarlata #1: La Senda de las Brujas USA - 2016

Guionista: James Robinson

Dibujante: Vanesa del Rey, Marco Rudy, Chris Visions y otros

Editorial: Panini Cómics - 120 páginas - color Precio: 11,50€

En la última etapa de Marvel hemos asistido a un par de corrientes muy diferenciadas. Por una parte, un interés desmesurado por implantar las franquicias cinematográficas, al amparo de Marvel Studios y la omnipotente megacorporación Disney, como motor único y total de las propuestas de la editorial. De esta manera, hemos asistido a la potenciación implacable de la parcela cósmica de la Casa de las Ideas -debida al gran éxito del film de James Gunn y sus posibilidades de cara a futuros hits mundiales-, la suplantación de los otrora superventas mutantes del universo Patrulla-X por los menos conocidos pero más rentables de cara a la caja de Disney Los Inhumanos y, por supuesto, la desaparición de uno de los bastiones en la historia de Marvel como son Los 4 Fantásticos debido a que sus derechos de explotación fílmica están en manos de otros estudio. Decisiones todas que han recortado las posibilidades creativas de múltiples escritores, sumido a la compañía en un momento bastante oscuro que empieza a pasarle factura en las librerías especializadas e iniciado una etapa de continuo relanzamiento con las colecciones renumerándose cuando aún no han alcanzado las dos cifras en su numeración.





Sin embargo, también se ha propiciado otra corriente mucho más agradecida por los lectores gracias a la llegada de una línea de títulos que, debido a las características específicas de sus protagonistas, gozan de mayores posibilidades a la hora de la experimentación, la innovación y la libertad creativa. Estas series están protagonizadas por personajes conocidos por el gran público, de hecho varios de ellos están incluidos en ese Marvel cinemático que tiraniza todas las decisiones argumentales y formales de la actual Casa de las Ideas, pero lo suficientemente secundarios para permitir a escritores y dibujantes llevarlos en direcciones desconocidas sin afectar mucho su continuidad cinematográfica.





En esta categoría podemos encontrar las últimas etapas de personajes como Ojo de Halcón Matt Fraction y David Aja y una nueva etapa con Jeff Lemire al frente de la que os hablaremos en breve-, La Visión Ms Marvel Moon Girl y Dinosaurio Diabólico La Bruja Escarlata .



Un personaje imprescindible, una mujer mágica

Desde su creación allá por los años 60, La Bruja Escarlata ha sido uno de los personajes femeninos con más personalidad de la editorial. En sus orígenes, Wanda sería presentada como hija de Erik Lensherr (Magneto) aunque la nueva continuidad de la editorial ha borrado de un plumazo esta conexión y convertido en mucho más aburridas las cenas familiares de nuestra protagonista y su hermano Pietro, alias Mercurio. Una de las historias acerca de su nacimiento cuenta que Stan Lee la creó como reflejo de esas chicas que sufrían depresión y practicaban la automutilación entre las que por aquella época se encontraba, desgraciadamente, su hija.





Poco a poco, Wanda fue ganando fuerza y presencia en la editorial hasta el punto de dejar su inicial papel villanesco como integrante de la Hermandad de Mutantes Diabólicos y graduarse a heroína a tiempo completo como parte de Los Vengadores . A partir de ahí, su periplo la llevó a convertirse en la esposa de La Visión , tener inesperados hijos, perderlos antes de volverse loca e incluso, pronunciar una de las más temidas frases de la historia del universo marveliano: “ No más mutantes ”. (Curioso que ni una de las mayores hechiceras Marvel pudiera acabar con el homo superior pero la venta de derechos fílmicos los haya condenado a un forzoso ostracismo editorial…)





Mucho tiempo ha pasado desde entonces y ya era hora de que La Bruja Escarlata volviera por la puerta grande y con colección propia. De esta manera, un escritor de los llamados clásicos con un gran conocimiento de los cosmos superheroicos de Marvel y DC como James Robinson puede ofrecernos una mirada a los rincones esotéricos acompañado de un plantel de dibujantes creado para dar vértigo a todos los lectores. Artistas como Vanesa del Rey, Marco Rudy, Chris Visions , nuestro compatriota Javier Pulido o el tristemente desaparecido Steve Dillon se pasean por los primeros cinco números del título y nos regalan vibrantes historias que dejan bien claro el poderoso papel que nuestra protagonista tendrá en el futuro de la editorial.





El guionista narra el primer enfrentamiento de Wanda con una siniestro mago llamado Declan Dane con suficiente poder para matar dioses y poner en peligro la mismísima existencia de nuestro planeta. Componentes como el coste personal de la magia, la soledad del ser humano y, por supuesto, la visión de la bruja como dadora de vida, protectora de la Tierra y, ¿por qué no?, luchadora antisistemas arcaicos dotan a este volumen de un interés extra y lo convierten en una de esas lecturas imprescindibles de la nueva Marvel.



Además, no olvidéis que la magia es la última tendencia fílmica del Marvel cinemático gracias al estreno de Doctor Strange -Extraño para los amigos- y eso nos asegura que seguirán potenciando este título. ¡¡¡Excelsior, Wanda!!!





