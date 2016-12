Moon Girl y Dinosaurio Diabólico #1: BFF Un dúo inesperado para el nuevo universo Marvel Un artículo de Javier Jiménez Jiménez - Introducido el 22/11/2016 Moon Girl y Dinosaurio Diabólico #1: BFF USA - 2016

Guionista: Brandon Montclare y Amy Reeder

Dibujante: Natacha Bustos

Editorial: Panini Cómics - 160 páginas - color Precio: 15,00€

Tengo que reconocer que algunas de las últimas propuestas del universo Marvel me tenían algo descolocado. Existe todo un catálogo de personajes esperando ser descubierto o simplemente rescatado del olvido tras esa primera línea de pesos pesados de la Casa de las Ideas. La impresionante historia de la editorial está plagada de secundarios olvidados, menospreciados o negados en su lucha por encandilar a los fans de este nutridísimo cosmos superheroico.



Sin embargo y, en la mayoría de los casos, para alegría de los lectores, parece que la última tendencia de las majors americanas ha sido buscar esa esquiva gallina de los huevos de oro viñetil que asegure la captación y fidelización de una nueva generación de lectores que pueda tomar el relevo de la que, como en el caso del que esto suscribe, lleva toda una vida entregada al noveno arte y sus infinitas posibilidades. Debido a esta corriente, la actual doctrina editorial nos ha ofrecido obras tan interesantes como Ms. Marvel, Batgirl, Academia Gotham y, en menor medida, Chica Ardilla (citando propuestas exclusivas de Marvel y DC ya que en ningún momento olvidamos títulos como Leñadoras o la nueva etapa de Archie, solo por citar algunas), que se han convertido en un punto de entrada perfecto y necesario para esos fans que comienzan a descubrir las excelencias del arte secuencial.





¿Qué hace un dinosaurio como tú en una época como esta?

Dentro de este selecto grupo de series encontramos Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, que ha escogido el difícil camino de reintroducir un psicodélico personaje del inmenso Jack Kirby en la Marvel contemporánea acompañado para la ocasión de una de las heroínas más simpáticas que recordamos desde la llegada de ese adorable nerd llamado Peter Parker. Sin embargo, los guionistas del título, Brandon Montclare y Amy Reeder, no olvidan los orígenes del megareptil carmesí y efectúan un sentido y efectivo homenaje con la presencia del Chico Luna como compañero de aventuras en la lejana prehistoria en las primeras páginas del tomo.





Lunella Lafayette es una chica con una predilección por los retos y una mente capaz de convertirle en una de las más importantes inventoras del mundo. Su genialidad, sin embargo, la ha arrastrado a una etapa en la que prefiere la compañía de sus ensoñaciones e inventos que la de sus compañeros de clase que, debido a su predisposición a perderse en su mundo interior, la han bautizado con el mote de Moon Girl (Chica Luna) .





La preocupación por la continua amenaza de la nube terrígena que asola el mundo cambiando por completo a los habitantes que poseen el gen inhumano tiene a nuestra protagonista en un estado de miedo y nerviosismo que la ha llevado a buscar una cura sin descanso. Esta situación la arrastrará a entrar en contacto con un artilugio llegado a nuestra época desde el amanecer de los tiempos que se convertirá en la excusa para conocer a un lagarto escarlata que, a pesar de la reticencia inicial de la niña, pasará a ser su fiel compañero de aventuras.





Con un guión repleto de acción, humor y estrellas invitadas, Montclare y Reeder nos presentan una de las más innovadoras y simpáticas propuestas que la Casa de las Ideas ha lanzado en mucho tiempo. Además, los dinámicos y elegantes dibujos de nuestra compatriota Natacha Bustos confieren automáticamente la categoría de entretenimiento imprescindible a esta colección y conceden a sus páginas la capacidad casi mágica de fascinación y atracción que asegura esa futura generación de lectores que comentábamos al principio, al tiempo que recuerda a los que llevamos ya un tiempo aquí que aún hay títulos que pueden sorprendernos en el horizonte.





