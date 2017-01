Batman: ¿Qué le Sucedió al Cruzado de la Capa? El Velatorio del Héroe Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 31/01/2017 Batman: ¿Qué le Sucedió al Cruzado de la Capa? USA - 2017

Guionista: Neil Gaiman

Dibujante: Andy Kubert, Bernie Mireault, Mark Buckingham, Mike Hoffman, Simon Bisley

Editorial: ECC Ediciones - 144 páginas - color Precio: 15,95€

5/5 PUNTUACION USA - 2017Neil GaimanAndy Kubert, Bernie Mireault, Mark Buckingham, Mike Hoffman, Simon BisleyECC Ediciones - 144 páginas -15,95€ Tweet Neil Gaiman rinde su particular homenaje al Hombre Murciélago con esta historia, donde todas las versiones del personaje tienen cabida, pero que tiene sentido por sí misma, ya seas fiel seguidor de sus cómics o la primera vez que lees al personaje. En tan sólo dos números, el brillante Neil Gaiman es capaz de resumirnos la trayectoria del Hombre Murciélago. Totalmente libre de lastres de continuidad, multiversos y demás parafernalia típica de los superhéroes de cómic.



Partiendo de un supuesto funeral ofrecido al Señor de la Noche al que acuden la mayoría de personajes que le han ido acompañando a lo largo de los años, tanto amigos como enemigos, se nos relatan distintas historias breves relacionadas con él. No hay distinciones, gente como el Joker o Catwoman comparten habitación con Alfred o el teniente Gordon. El funeral lo exige.





Historia tras historia se nos relata cómo la muerte del personaje afecta a cada uno de ellos. E indirectamente nos está contando en realidad cómo nos afecta a nosotros, los lectores. Llegando a un punto hacia el final de la trama en la que una serie de páginas dobles nos provocan una sonrisa cargada de nostalgia, desembocando en un final que nos demuestra que el personaje en realidad no puede desaparecer y que siempre va a estar aquí.





Mención especial hay que hacer sobre Andy Kubert , que es capaz de camaleonizar su estilo en cada uno de los relatos y demostrarnos, una vez más, que no tiene nada que envidiarle a sus familiares dibujantes. Una historia que ya es considerada un clásico del género como ocurrió con la de Superman con título similar que realizó Alan Moore hace unos años.





El tomo se completa con varias historias cortas escritas por Gaiman para el personaje, publicadas en la serie Secret Origins y en la antología Black And White . Si bien todas ellas resultan memorables, por el acercamiento que el autor hace de los personajes y su mitología, destaca entre ellas la que ilustra el siempre espectacular Simon Bisley que trata sobre la imposible conversación entre Batman y el Joker , en este caso actores que interpretan un papel que están condenados a repetir hasta la saciedad, el de villanos irreconciliables, y como les ha afectado este rol. Una pequeña muestra de que el buen hacer del escritor no se limita al reino de los sueños, y que, a pesar de su complicada agenda, de vez en cuando nos da pequeñas alegrías a sus fans en forma de proyectos como el que nos ocupa.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.