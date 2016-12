Monstruosidades Luces y sombras para dejarnos sin respiración Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 05/11/2016 Monstruosidades USA - 2016

Guionista: Steve Niles

Dibujante: Bernie Wrightson

Editorial: ECC Ediciones - 208 páginas - color Precio: 17,95€

Bien es cierto que la mayoría de los guionista intentan que los lectores reconozcan su trabajo gracias a algún elemento que lo haga característico, una suerte de firma que haga las veces de señal luminosa para que los aficionados se abalancen veloces sobre él. Uno de los autores pertenecientes a este grupo es, sin ningún género de dudas, Steve Niles, nombre propio que rápidamente se relaciona con cualquier cómic en el que aparezca un monstruo terrorífico o alguna criatura salida de una mente retorcida que será protagonista de un relato que, por lo general, suele satisfacer al lector.





Este buen hombre no ha parado de entregar buenos trabajos desde que hace años revolucionara el género vampírico gracias a su trilogía 30 Días de Noche , una historia que contaba con una premisa de lo más original y que renovó por completo la visión que teníamos de estos simpáticos seres. Tal fue la notoriedad que alcanzó que no tardaron en llamar a su puerta algunos artistas de renombre para posibles colaboraciones, como por ejemplo Bernie Wrightson , todo un clásico de las viñetas sórdidas y oscuras. Y parece que la cosa fue bastante bien puesto que este volumen, Monstruosidades , recopila las tres series que la pareja ha facturado hasta el momento.





ECC Ediciones no ha escatimado en formato, lo primero que nos llama la atención es el tamaño del volumen, grandes dimensiones para poder disfrutar del trazo señorial de Wrightson. A esto hay que añadir la ausencia de color, una decisión que siempre puede suponer un problema pero que, en este caso, es todo un acierto. El blanco y negro le viene que ni pintado al todo de los tres relatos y todos sabemos el manejo del dibujante en el uso de las luces y sombras. A saber, Dijo que Estaba Muerto, El Espectro y Doc Macabre , tres historias en las que el noir, el terror, el misterio y el thriller se dan la mano para que todas ellas lleguen a buen puerto.





La narrativa de Niles no va a pillar a nadie por sorpresa: pausada, inquietante, densa y efectiva. Todo ello puesto al servicio de un dibujante que se saca de la chistera una gran cantidad de páginas de gran calidad. Un detective que despierta en su cama y todo hace indicar que está muerto, una actriz de Hollywood envuelta en asuntos sobrenaturales o casas atestadas de apariciones fantasmales, nada se le resiste a este tándem de altos vuelos. Si hubiera que poner alguna pega, solo se me ocurre una: ¿dónde guardamos el volumen? Sí, el tamaño es perfecto, pero bien se puede considerar como uno de esos elementos “destroza estanterías”. Aún así, no lo cambio por uno más pequeño ni loco.





