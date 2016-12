Agente Secreto X-9 Alianza de titanes para una obra fundamental Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 13/11/2016 Agente Secreto X-9 USA - 2016

Guionista: Dashiell Hammett, Leslie Charteris

Dibujante: Alex Raymond, Charles Flanders

Editorial: Planeta Cómic - 304 páginas - color Precio: 45,00€

Dashiell Hammett y Alex Raymond. Si dejáramos de hablar en este momento del cómic que hoy reseñamos, creo que no pasaría nada. Estos dos nombres (se pueden leer con total claridad en la portada del volumen) se bastan y sobran para que todo aquel que conozca sus obras se abalancen de cabeza sobre este Agente Secreto X-9, un volumen soberbio, a todos los niveles, que Planeta Cómic ha tenido a bien publicar en nuestro país, siendo todo un regalo para los aficionados al cómic clásico, a las tiras de prensa y al tebeo vetusto en general. Resumiendo, una lectura y compra imprescindible para cualquier comiquero de pro.





Habrá gente que quizás no lo sepa (no se preocupen, aquí estamos para recordar esta clase de datos) pero Hammett, maestro del género negro novelesco, autor de clásicos inconmensurables como El Halcón Maltés o Cosecha Roja , fue también el que insufló vida a este Agente Secreto X-9 allá por los años 30. La cosa surgió de la siguiente forma, William Randolph Hearst , magnate de la prensa estadounidense, sabía perfectamente que el género detectivesco era, con diferencia, el más popular entre los lectores, así que no escatimó esfuerzos para “fichar” a los mejores autores con la intención de plantar cara al exitoso Dick Tracy .





La publicación de la primera aventura recogida en el volumen se alargó durante nueve meses, convirtiéndose en una carta de presentación inmejorable para la obra. Todo aquel que haya leído algún trabajo del afamado escritor sabrá lo que se va a encontrar, pura esencia noir : un argumento complejo, tramas enmarañadas, mujeres fatales, peligrosos maleantes, damas pidiendo a gritos ser rescatadas y un personaje principal, un tipo duro, agente de la ley que no se amilana ante los peligros que se le presentan, capaz de salir victorioso de cualquier entuerto, ya sea confrontación física o intelectual.



Por desgracia, y sin saber muy bien la razón (aunque se habla de cierta cacería de brujas encabezada por el FBI ), las aventuras que fue entregando el guionista tras esta primera maravilla eran cada vez más simples y cortas, siendo resueltas de manera bastante sencilla, siendo culpa de los editores que decidieron “meter mano” en los guiones. Esto ocasionó la marcha de Hammett, siendo sustituido por Leslie Charteris (autor de las novelas de El Santo ), perdiendo la serie cierto interés de cara a la galería.





En lo gráfico, Raymond, supo aprovechar al máximo el formato, su trazo dinámico brillaba en el reducido espacio que disponía y las escenas de acción no se resienten para nada. Su marcha tardaría un poco más en llegar y cuando se hizo efectiva, su sustituto, Charles Flanders , seguiría la línea marcada por las primeras aventuras, realizando también un trabajo digno de mención. Una edición de lujo para un material de primera que quizás no obtuvo el mismo reconocimiento que otras obras como Flash Gordon o Rip Kirby , pero cuenta con el encanto de aquellos seriales que tan buenos momentos dieron a los aficionados. Décadas después, nosotros, también podemos hacer lo mismo.





