Gwenpool y los Campeones se verán las caras en un crossover Marvel El proyecto se titulará The Unbelievable Gwenpions Un artículo de Redacción - Introducido el 22/11/2016 Tweet Artículos relacionados · Gwenpool estrenará colección en solitario en abril · Skottie Young presenta portada para Contest of Champions #1 · 100% Marvel- Ms. Marvel #1: Fuera de lo Normal Está claro que Masacre es uno de los más populares personajes de la actualidad marveliana y su versión Gwen no podía ser menos. La alocada heroína se cruzará con los nuevos Campeones en The Unbelievable Gwenpions



Aparte de la imagen promocional de Humberto Ramos que acompaña esta noticia, poco sabemos de este proyecto que, suponemos, establecerá un curso de colisión entre la imprevisible Gwenpool y la última encarnación de esa clásica agrupación Marvel que son Los Campeones y que, ahora, tiene entre sus filas a la mayoría de versiones adolescentes de los héroes e la Casa de las Ideas.





Seguid conectados...

Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.