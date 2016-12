Superman-Batman: Mundos Mejores Un mundo sin Kryptonita Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 23/11/2016 Superman-Batman: Mundos Mejores USA - 2016

Guionista: Joe Kelly, Michael Green, Mike Johnson

Dibujante: Allan Goldman, Andrew Robinson, Carlo Barberi y otros

Editorial: ECC Ediciones - 384 páginas - color Precio: 34,50€

3/5 PUNTUACION USA - 2016Joe Kelly, Michael Green, Mike JohnsonAllan Goldman, Andrew Robinson, Carlo Barberi y otrosECC Ediciones - 384 páginas -34,50€ Tweet Artículos relacionados · Grandes Autores de Superman – Scott McCloud: Las Aventuras del Hombre de Acero · Superman-Batman: Venganza · Superman-Batman: Los Mejores del Mundo Con cada nuevo anuncio de novedades que ECC hace público, queda patente el delicado equilibrio que ha conseguido crear, capaz de satisfacer al más exigente de los lectores. Por un lado, acortando la distancia con la edición americana, lo que provoca la llegada inminente de la línea Renacimiento en formato grapa, que alterna con tomos en tapa dura y tapa blanda que recogen determinadas etapas de estas series. Sin embargo, ha dedicado un cuidado especial a la hora de recuperar material antiguo y un buen ejemplo son estos tomos dedicados a recuperar la serie Superman/Batman, que en otras ocasiones habrían detenido su publicación con la marcha de Ed Mcguiness o Jeph Loeb, pero que con cada nueva entrega nos demuestran su buen hacer a la hora de seleccionar el material.





Y es que tras el baile de guionistas del volumen anterior, el arranque de esta cuarta entrega coincide con la llegada de Mike Johnson y Michael Green como guionistas regulares. Aunque los dibujantes cambien con cada nuevo arco argumental, los guionistas permanecerían una buena temporada, algo que no sucedía desde el origen de la serie y los guiones de Loeb. K es el título de la primera saga del dúo, centrada en los esfuerzos de Batman y Superman por localizar toda la kryponita que hay en la tierra y deshacerse de ella, cosa nada fácil dado que la llegada de Supergirl en las primeras entregas de la serie nos dejó con incontables restos del radioactivo mineral. Shane Davis , encargado junto a J.M. Straczynski de reinventar a Superman en Tierra Uno , es el encargado de dibujar esta historia que aprovecha para enriquecer la mitología de la krytonita con nuevas versiones que provocan inesperadas reacciones en Superman.





Los efectos de la saga K se estudiarán en una pequeña historia con la que se celebraba la entrega 50 de la serie, que nos contaba como Jor-el y Thomas Wayne , los padres de nuestros héroes, habían llegado a contactar en el pasado cuando el primero trataba de buscar un planeta adecuado donde enviar a su hijo. Un tono mucho más divertido es el que toma la siguiente historia, protagonizada por versiones infantiles de la Liga de la Justicia , deliciosamente ilustrada por Rafael Albuquerque .





El tomo se cierra con la llegada de Rags Morales como dibujante de Super/Bat , que tiene una intersante premisa, en la que Batman consigue los poderes de Superman, que nos servirá para ver cómo Batman los utiliza para intentar que el orden reine en Gotham, mientras que Clark , libre ahora de poderes, intenta llevar una vida normal como marido de Lois . Esperemos que las ventas estén acompañando a esta cuidada edición de la serie y no tardemos en ver un nuevo volumen en nuestra tienda favorita.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.