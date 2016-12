El Tercer Testamento: Julius Volumen 1 La transformación de tirano asesino a profeta Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 28/11/2016 El Tercer Testamento: Julius Volumen 1 Francia - 2016

Guionista: Alex Alice y Xavier Dorinson

Dibujante: Robin Recht y Thimothée Montaigne

Editorial: Yermo Ediciones - 184 páginas - color Precio: 38,00€

4,5/5 PUNTUACION Francia - 2016Alex Alice y Xavier DorinsonRobin Recht y Thimothée MontaigneYermo Ediciones - 184 páginas -38,00€

Los saldos es algo que a los coleccionistas/compradores de tebeos nos suele emocionar bastante. Eso de adquirir algunos volúmenes a precio reducido gusta al más pintado, aunque detrás siempre suele haber alguna historia no demasiado agradable, es inevitable. Aún recuerdo cuando me hice con el esplendoroso tomo de El Tercer Testamento publicado por la anterior licenciataria de la saga por unos míseros euros. Un tipo de historia que, debido a la influencia del best-seller de turno, se vio un poco "manchada" al ser comparada con ciertos "códigos" y demás conspiraciones de tintes oscuros y religiosos. Es lo que tiene un libro leído por millones de personas.





Nada más lejos de la realidad. Ahora, Yermo Ediciones nos trae un nuevo capítulo de la saga, El Tercer Testamento: Julius Volumen 1 , una suerte de precuela en la que podremos conocer el principio de la historia, sabremos el camino que recorrió Julius de Samaria . Un relato que tiene lugar treinta años tras la muerte de Cristo , un momento donde los cristianos y los judíos son castigados duramente por el Imperio Romano. La acción se centra en el general Julius Publius Vindix , un senador que regresa a Roma con un preso muy especial y un plan lleno de maldad y truculentas intenciones.





Con la intención de ser nombrado Jefe de la Guardia Pretoriana, Julius pretende provocar un incendio en la ciudad, culpar al mencionado preso y hacer creer a todo el mundo que los cristianos han atentado contra Roma. De esta manera, la progresiva expansión de la secta se verá frenada en seco. Pero no todo va a salir como se esperaba, un giro inesperado hace que los planes del romano salgan a la luz y finalmente será condenado a trabajos forzosos en las minas de azufre, un lugar poco agradable para una persona como Julius ya que no tendrá el apoyo de nadie.





Esto es solo el principio de un relato apasionante en el que la relación que se establece entre el romano y el extraño prisionero cristiano es el verdadero motor de la narración. La evolución en el pensamiento del general, ese cambio en su manera de afrontar las cosas dará paso a la posible aparición de la fe en su persona. Para todo aquel que haya leído la, llamémosla, serie central, sabrá cual es el destino del patricio por lo que la lectura se vuelve cada vez más interesante, la forma en la que todos los cabos se van atando resulta bastante acertada.



Una historia perfectamente disfrutable, tanto si se ha leído o no El Tercer Testamento , llena de elementos históricos y teorías de todo tipo sobre la figura de Cristo y la religión. Evidentemente, si se conoce la obra mencionada, iremos encontrando pistas acerca del misterioso pergamino (tranquilos, ya sabrán a qué me refiero cuando llegue el momento) de Julius de Samaria que todo el mundo quería tener.





El equipo formado por Alex Alice , aquí haciendo las labores de guionista y portadista, y los ilustradores Robin Recht y Thimothée Montaigne consiguen tejer un relato apasionante desde la primera página, conservando la esencia de la obra original. Quizás tenga algo que ver que Xavier Dorinson aparece en los créditos del volumen, siempre viene bien una ayudita extra. Es cierto que en los últimos años, tanto en cine, literatura o cómics, hemos sufrido una ola comercial de esta temática, con algunas historias de lo más sonrojantes. No es el caso de esta, una lectura de lo más recomendable e interesante que acaba de empezar su segundo ciclo en el país vecino.





