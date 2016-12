Oro bajo la Nieve ¿Merece la pena correr el riesgo? Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 15/11/2016 Oro bajo la Nieve Francia - 2016

Guionista: Éric y Jean Marc Stalner

Dibujante: Éric y Jean Marc Stalner

Editorial: Yermo Ediciones - 144 páginas - color Precio: 34,00€

4/5 PUNTUACION Francia - 2016Éric y Jean Marc StalnerÉric y Jean Marc StalnerYermo Ediciones - 144 páginas -34,00€ Tweet Artículos relacionados · Black Crow Volumen 1: El Tesoro Maldito · Agente Secreto X-9 · Northlanders Volumen 1: El Regreso de Sven Beberlo. Esto es lo que hemos acabado haciendo con la nueva referencia de Yermo Ediciones, un volumen unitario donde podremos encontrar una preciosa historia de superación y amor por la naturaleza. Resulta, también, bastante llamativo (aunque si se está habituado al cómic europeo, algo menos) la riqueza y diversidad de géneros que nos vamos a encontrar. Hace poco comentábamos las “bondades” de otras dos grandes obras como Black Crow y El Metabarón, un par de volúmenes en los que brillaban las aventuras de piratas y la ciencia ficción más emocionante. Pues bien, cambiando totalmente de tercio, nos vamos a Alaska en plena “fiebre del oro”, con un western que hará las maravillas de aquellos lectores con ganas de disfrutar de una lectura pausada y sentida.





Oro bajo la Nieve recoge los tres álbumes de los que se compone la odisea emprendida por Matt Bowers en el año 1897, un viaje que comenzaron cincuenta mil personas pero que no todo consiguieron terminar. Lo más llamativo de todo esto es el hecho que propició todo este movimiento en busca del metal precioso: un anuncio en los periódicos que aseguraban la existencia de oro en Alaska. Pero no unas pepitas diseminadas por la región, no, al parecer había toneladas y toneladas como para satisfacer la demanda (curiosidad) de todo aquel que decidiera correr el riesgo.



La obra parte de la novela escrita por Nicolas Vanier , un señor que ha hecho de todo en esta vida (aventurero, escritor, cineasta) y que se proclama firme defensor de todo lo relacionado con la naturaleza. A lo largo del volumen vamos a ser testigos de la cantidad de calamidades que va a sufrir nuestro protagonista en la búsqueda de las riquezas que cambien su vida para siempre. Quizás ese sea el trasfondo del relato pero lo que de verdad consigue llegar al corazón del lector es el vínculo tan especial que logra establecer con su perra Oro (y la camada que tiene pasadas unas páginas) y con todo el entorno que lo rodea.





Obviamente, Bowers, no es el único que persigue el ansiado oro, por el camino conocerá a otros intrépidos buscadores que también desean que su vida dé un giro radical. Marie, George, Bill o Stevens , todos ellos tienen el mismo objetivo y, algunos de ellos, terminarán consiguiéndolo de una manera o de otra, aunque eso signifique olvidarse del oro, adaptarse a las nuevas circunstancias y agudizar el ingenio. Sin embargo, nuestro intrépido protagonista pasará un autentico calvario para poder dar con el deseado nacimiento dorado. Justamente en este momento entra en escena otro dos personajes que serán determinantes en el devenir final de la obra: Mayoké y Mersh .





Los autores, los hermanos Éric y Jean Marc Stalner , son los encargados de narrarnos de manera magistral las desventuras del amigo Matt y, como hemos comentado un poco más arriba, lo hacen con un ritmo lento, sin prisas, sabiendo de la importancia de crear buenos personajes e interrelacionarlos entre sí. Unas ilustraciones de estilo agradable hacen el resto, dibujando a la perfección los paisajes rebosantes de arboleda, animales y sinuosos ríos que pueden cambiar vidas. Dignas de mención son las escenas donde la climatología adversa (nieve, nieve y más nieve) puede ser el peor enemigo que se encuentren estas intrépidas personas. ¡Ah!, se me olvidaba, les remito a la apertura de la reseña, el volumen publicado por Yermo, se bebe, una vez que se abre por la primera página es imposible dejarlo. Eso siempre es una buena señal.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.