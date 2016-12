Metabarón Volumen 2: Khonrad, el Antibarón La saga continúa con una salud envidiable Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 19/11/2016 Metabarón Volumen 2: Khonrad, el Antibarón -- - 2016

Guionista: Jerry Frissen

Dibujante: Valentin Sécher

Editorial: Yermo Ediciones - 56 páginas - color Precio: 16,00€

1981. Conviene remontarse hasta este año para encontrar el origen de uno de los personajes más carismáticos que ha surgido del cómic europeo: el Metabarón. ¿No saben de quién hablo? Deberían echar un vistazo a la saga (¿o sería más bien universo?) pergeñada por nuestro psicomago favorito, Alejandro Jodorowsky. Un tipo al que vimos por primera vez en la saga de El Incal como secundario de auténtico lujo. Nadie parecía prever lo que se nos venía encima. Es entonces cuando damos un salto hasta inicios del siglo XXI, en el año 2003, cuando el guionista se asocia con Juan Giménez para contarnos el origen del Metabarón y hablarnos de sus antepasados.





Tras ocho álbumes imprescindibles el trabajo parecía estar hecho. Volvemos a equivocarnos puesto que el universo se expandía con más obras de diversa consideración, esta vez con lápices de Das Pastoras, Travis Charest o Zoran Janjetov . Nadie podía olvidar a aquellos dos robots que aparecían en la historia original, Tonto y Lothar , que relataban la vida de una dinastía, una narración donde se juntaba lo mejor de la ciencia ficción con un final tan trágico como poético. Dejando un poco atrás las obras más, llamémoslas, “clásicas”, es cuando entran en escena los chicos de Yermo Ediciones .





Una editorial cuyo camino hasta hoy está plagado de aciertos y buenas intenciones. Centrada casi exclusivamente en cómic europeo, su catálogo cada vez está más poblado de referencias sobresalientes. Apostar por el nuevo material de este particular universo era apostar sobre seguro, más, teniendo en cuenta la calidad de este Metabarón Volumen 2: Khonrad, el Antibarón , segundo título que aparece bajo su sello protector y parte final del díptico (Primer Ciclo) formado con el anterior Metabarón Volumen 1: Wilhem-100, el Tecnoalmirante .





La pareja de autores encargada de esta nueva andadura, el guionista Jerry Frissen y el (espectacular) dibujante Valentin Sécher nos entregan aquí un relato continuista con toda la mitología metabarón made in Jodorowsky , sucio, violento y lleno de momentos épicos. Se cierran muchas de las tramas que permanecían abiertas, heredadas de la primera entrega, se consigue con un ritmo narrativo endiablado y asentando las bases de una serie que, gracias al buen hacer de Frissen, podrá extenderse hasta que él lo desee. Por el camino, no se olvida de convertir a Khonrad en un personaje fascinante, protagonista de escenas para el recuerdo (atención a ese nacimiento que nos dejará con la boca abierta) y que se postula como otro nombre a tener muy en cuenta.





Si bien el guión y la historia de este segundo volumen crecen ante nuestros ojos a gran velocidad, ¿qué podemos decir del trabajo de Sércher? El estilo hiperrealista del de Beaupréau le viene como anillo al dedo al tono de la historia, un trazo oscuro lleno de violencia que se adueña de cada página, demostrando lo bien que ha asimilado las “exigencias” de esta saga. No sabemos cuándo veremos un nuevo capítulo protagonizado por estos nuevos personajes, pero podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que, si estos autores siguen apareciendo en los créditos del álbum, la espera habrá merecido la pena.





