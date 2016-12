Star Wars: Las Portadas de Marvel #1 Un impresionante grupo de artistas rinden homenaje a la saga galáctica aprovechando su vuelta a Marvel Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 28/12/2016 Star Wars: Las Portadas de Marvel #1 USA - 2016

Guionista: --

Dibujante: Ben Oliver, Brad Walker, CAFU, Cully Hamner, Gene Ha, Rags Morales, Ryan Sook y otros

Editorial: Planeta Cómic - 224 páginas - color Precio: 30,00€

La llegada a los cines de la primera película de Star Wars en 1977 se vio pronto acompañada de su versión en cómic, donde poder adaptar los diferentes films que se iban estrenando y, al mismo tiempo, contar nuevas historias que ampliasen este rico universo. Marvel fue la editorial encargada de publicar estas historias durante una década y, en este periodo, nombres tan importantes de la editorial como Jim Shooter, Roy Thomas o Walter Simonson estuvieron detrás de las nuevas tramas, dejando a su paso buenas historias, con las que los fans podían saciar su sed ante la falta de nuevas películas. Sin embargo, desde 1991 las historias de Han Solo y sus amigos comenzaron a publicarse bajo el sello Dark Horse y así fue hasta 2014, haciéndose cargo de las consiguientes adaptaciones de las precuelas que se estrenaron después y de varias series regulares, que seguían a nuevos personajes creados exclusivamente para el cómic gozando de buena recepción por parte de los exigentes fans y de la crítica.





La compra de los derechos de todo lo relacionado con la saga por Disney , que a su vez se había hecho no hace mucho con la editorial Marvel, provocaron el inesperado regreso de los derechos de los cómics de nuevo a la Casa de las Ideas que, alentada por los próximos estrenos y por la oportunidad que se les presentaba, no dudó en poner a trabajar a sus principales artistas en varias series, publicadas en nuestro país por Planeta Cómic , licencitaria de la franquicia desde hace años.





La serie principal, titulada Star Wars Jason Aaron y dibujos de John Cassaday , arrasando en las listas de ventas y provocando un verdadero aluvión de portadas alternativas, donde un grupo de artistas aprovechaban la ocasión para rendir su particular homenaje a un universo que les ha marcado.





Dejando a un lado la innegable calidad de la serie, ya recopilada por Planeta Cómic en un indispensable tomo en tapa dura, las aportaciones a las 69 variantes del primer número de la serie nos dejan con la boca abierta. Además, las dos series que acompañaron a la principal, protagonizadas por Darth Vader y la Princesa Leia , también contaron con portadas variantes, que se recogen en el volumen. Empezando por Joe Quesada , actual mandamás de la casa de las ideas, que nos regala una portada doble que envuelve el tomo bajo sus guardas, la lista es impresionante: Alex Ross y su hiperrealista estilo, J. Scott Campbell haciéndonos preguntarnos porqué no se prodiga más en el cómic, Mark Brooks y sus portadas conectadas para las tiendas Midtown , John Tyler Christopher y sus versiones de los muñecos de nuestra infancia, Amanda Conner y Skottie Young , tomándose algo menos en serio el tema, Humberto Ramos, Nick Bradshaw, Phil Noto, Frank Cho …





La lista es casi interminable, y todos han conseguido algo muy difícil, como es que plasmar actores y no personajes, sin que este hecho nos saque de la historia, y es que en manos de este genial plantel de artistas es difícil no caer rendido ante la nostalgia y la fuerza de los films originales, y recordar de nuevo las escenas y diálogos a los que hacen referencia muchas de las ilustraciones. El tomo recoge además entrevistas con los autores, portadas clásicas y un sinfín de anécdotas que harán las delicias de los lectores. Un verdadero acierto por parte de Planeta Cómic , ideal para regalar en estas fiestas a fans de ayer y de hoy de la saga galáctica.





