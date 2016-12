¡¡¡El equipo de Cómic Digital os desea un feliz y comiquero 2017!!! Gracias por compartir un año más con nosotros, amigos Un artículo de Redacción - Introducido el 31/12/2016 Tweet Afrontémoslo, el 2016 no ha sido uno de los mejores años que podemos recordar. El mundo ha perdido a un apabullante número de artistas y personalidades, los problemas mundiales han crecido a niveles aterradores y, además, se ha convertido en la fecha a la que los viajeros temporales volverán para intentar derrocar al Multiemperador Universal Trump.



Aún así, nos ha dejado momentos memorables, un rayo de esperanza -esperemos que láser para poder eliminar a las fuerzas dimensionales del Trumpverso- y buenas lecturas.



¡¡¡Gracias a todos y todas por acompañarnos un año más en este pequeño rincón comiquero de la web!!!





