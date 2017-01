EW nos presenta a Los Defensores de Netflix El magazine dedica un extenso artículo al mash-up televisivo marveliano Un artículo de Redacción - Introducido el 13/01/2017 Tweet Artículos relacionados · ¡¡¡Llegan Los Defensores en el primer teaser de su serie Netflix!!! · ¡¡¡Tenemos nuevo trailer oficial de Iron Fist!!! · Netflix da luz verde a su serie dedicada a Punisher Con su estreno previsto para mediados de este año, la serie televisiva que unirá el universo Netflix Marvel es todo un evento que Entertainment Weekly ha querido potenciar con la presentación de sus primeras imágenes oficiales.



La portada ha sido tomada por Matt Murdock, Jessica Jones, Luke Cage y Danny Rand. Además, el magazine nos ofrece el primer vistazo a Sigourney Weaver como la villana de la función, una tal Alexandra que aparentemente no tiene poderes ni vinculación anterior a los cómics.



Por su parte, las fotos confirman el retorno de Misty Knight, a la que vemos interrogando a Jessica.

























Seguid conectados...

