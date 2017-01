El nuevo teaser de Powerless nos presenta al primo de Bruce Wayne Alan Tudyk interpreta en la nueva serie DC a Van Wayne, primo de 'ya-sabéis-quien' Un artículo de Redacción - Introducido el 14/01/2017 Tweet A menos de un mes del estreno de esta telecomedia basada en el universo DC, NBC continúa su promoción con un nuevo teaser centrado en Van Wayne, director de Wayne Security y primo de cierto célebre gothamita, que estará interpretado en el show por el genial Alan Tudyk (Star Wars: Rogue One, Firefly)



That's Bruce Wayne to you. He's B Dubs to his cousin. #Powerless pic.twitter.com/Za55BXJXQk — Powerless (@NBCPowerless) 13 de enero de 2017

