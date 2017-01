Marvel Gold - Nick Furia, Agente de SHIELD: El Mejor Hombre El auténtico tipo duro de Marvel Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 20/01/2017 Marvel Gold - Nick Furia, Agente de SHIELD: El Mejor Hombre USA - 2016

Guionista: Stan Lee, Roy Thomas, Denny O´Neil y otros

Dibujante: Jack Kirby, Jim Steranko, John Buscema y otros

Editorial: Panini Cómics - 500 páginas - color Precio: 39,95€

Los muchachos de Panini, está claro, que no tienen ni un pelo de tonto. Desde hace ya algún tiempo se han percatado de lo bien que vende en nuestro país el material clásico de la Casa de las Ideas, unos tebeos rancios que, gracias a su espléndida labor de recuperación, parecen estar viviendo una segunda juventud, o primera, uno ya no sabe qué decir. Ya sea en tapa dura o blanda, en Omnigold o en Marvel Limited Edition, la cosa es sacar de los archivos y poner en circulación tebeos que hace años que no gozan de una edición en condiciones.





Lo bueno es que podemos disfrutar de series protagonizadas por personajes que no son Los Vengadores , Spiderman La Patrulla-X Marvel Gold - Nick Furia, Agente de SHIELD: El Mejor Hombre , un “tochal” cargado de momentos inolvidables en los que el bueno de Nicholas Furia reparte estopa a diestro y siniestro entre todas la amenazas que osen toserle a uno de los tipos más duros que pululan por el Universo Marvel .





Mucho aficionados se preguntaban si las belicosas aventuras vividas por Furia y sus Comandos Aulladores tenían lugar (y alguna relación) con el resto de personajes marvelitas. Bien es cierto que siempre aparecían en Europa, por lo que es algo normal que los lectores se sintieran algo confundidos. La solución vino en forma de cómic, en concreto el Fantastic Four #21 (incluido en este volumen), un tebeo en el que el camino de la Primera Familia Marvel se cruzaba con el del Sargento Furia para dejar bien claro que se trataba de otro más dentro de Marvel.





Lo que nos vamos a encontrar en este grueso volumen es un buen puñado de aventuras de espías, un género que vivió su máximo esplendor en esta época, donde las organizaciones secretas están a la vuelta de la esquina. Una colección, Strange Tales , que dio el pistoletazo de salida a la eterna rivalidad entre S.H.I.E.L.D. y el grupo terrorista HYDRA , dos facciones que siempre han puesto algo de picante a todo lo que se cuece en las sombras de la Casa de las Ideas o, lo que es lo mismo, planes de dominación mundial en cada página.





Si aún no están convencidos de la compra de esta nueva entrega 100% Excelsior esperan a leer la lista de autores que dejan aquí su huella: Stan Lee, Roy Thomas, Denny O´Neil, Jack Kirby, Jim Steranko, John Buscema, John Severin, Joe Sinnot, Howard Purcell y Don Heck . Especial importancia histórica (tebeísticamente hablando) tienen los números ilustrados por dos grandes del medio, Kirby y Steranko, puro deleite visual y psicodélico que eleva la calidad hasta límites estratosféricos. Compra obligada para todo aquel amante del cómic clásico y, sobre todo, para aquel aficionado que quiera conocer un poco más del pasado de algunos personajes que, hoy en día, tienen su buena cuota de protagonismo en la Marvel actual.





