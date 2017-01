Marvel Saga #23 - El Asombroso Spiderman #9: El Otro, Primera Parte El final de Spiderman tal y como lo conocemos Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 30/01/2017 Marvel Saga #23 - El Asombroso Spiderman #9: El Otro, Primera Parte USA - 2016

Guionista: Peter David, Reginald Hudlin, J. M. Straczynski

Dibujante: Mike Deaodato Jr, Mike Wieringo, Pat Lee

Editorial: Panini Cómics - 216 páginas - color Precio: 18,00€

Al final del tomo anterior, dejábamos a nuestro trepamuros favorito plenamente adaptado a su nueva vida como vengador con mudanza incluida, que suponía un cambio de status bastante importante para el personaje. Y es que esta era uno de las pocas sorpresas que le quedaban por pasar al bueno de Peter Parker, ya que desde la llegada de J.M. Straczynski como guionista de la serie, se habían sucedido los cambios de trabajo, en su relación con Mary Jane, con su tía May y hasta sus propios orígenes habían sido puestos en duda. Ahora nos llega la primera de dos entregas dentro de Marvel Saga que recogerán El Otro: Evoluciona o Muere, una saga en doce entregas con la que volvía a ponerse patas arriba el universo de Spiderman, para deleite de los lectores y, sobre todo, de la crítica, que aprovechó para convertir esta historia en una de las más controvertidas de la serie.





A priori, y teniendo en cuenta lo que Straczynski nos ha contado desde su llegada a la serie, sobre animales totémicos, los roles de hombre y araña y la intermitente aparición de Morlun , a quien aún no sabemos si catalogar como amigo o enemigo, era lógico que el guionista volviera a tomar estos elementos y darles una conclusión a este grupo de subtramas que iban y venían en la serie, dejando pequeñas pistas aquí y allí sobre la verdad detrás de los poderes de Peter. Sin embargo, pensando siempre en el potencial comercial de la historia planteada, Marvel no quiso conformarse con contar esta historia en la serie Amazing Spiderman , sino que ideó una saga que se publicaría también en la que se publicaba dentro del sello Marvel Knights , que hasta ahora contaba historias autoconclusivas en varias partes y, para terminar, incluso dio luz verde a una nueva cabecera en la que expandir la saga que ahora nos llega reeditada.





Así, y aunque J. M. Straczynski sea el guionista principal, compartirá estas tareas con Reginald Hudlin y con el veterano Peter David aunque tras la lectura del tomo quede bastante claro de donde partió la idea original. Lo mismo sucede con el apartado gráfico, donde Mike Deodato , dibujante regular desde la marcha de John Romita Jr , se acompaña de Mike Wieringo y Pat Lee a los lápices. Deodato es quien mejor sabe adaptarse al guión y a la seriedad y tono oscuro de la saga, lejos del estilo festivo y redondeado de Wieringo, a quien se le encargaron las mil y una portadas alternativas con las que contó la saga, y de las claras influencias amerimanga de Lee, que chirrían un poco cuando se trata de contar escenas más dramáticas de lo habitual, alejadas de la típica pelea entre héroe y villano como sucede con la aparición del Rastreador que da el pistoletazo de salida a la historia.





Precisamente tras el encuentro entre Spidey y el rastreador, nuestro héroe necesitará atención médica, donde será informado de que a pesar de su aparente buen estado de salud, algo anda muy mal en su interior y parece que su fin está cerca. Conforme avanza la trama y con el regreso de Morlun, con quien mantendrá una cruenta pelea que le deja al borde de la muerte, se nos irán dando nuevas pistas sobre el destino de Peter, su aparente fin o al menos su necesaria evolución, y algún que otro interesante giro que nos dejará pegados a las páginas hasta la publicación del desenlace en el siguiente tomo.





