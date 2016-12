Dragon Ball Z: El Último Combate Orígenes perdidos Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 14/11/2016 Dragon Ball Z: El Último Combate Japón. - 2016

Guionista: Akira Toriyama

Dibujante: Toei Animation

Editorial: Planeta Cómic - 144 páginas - color Precio: 9,95€

3/5 PUNTUACION Japón. - 2016Akira ToriyamaToei AnimationPlaneta Cómic - 144 páginas -9,95€

Prácticamente convertida en un fenómeno sociológico que ha trascendido su medio, época y cultura originales, la saga Dragon Ball y sus múltiples secuelas y derivados en otros medios (animación, videojuegos, merchandising,etc) ha dejado de ser un icono pop para convertirse prácticamente en un arquetipo narrativo en sí mismo. Una máquina de hacer dinero que desgraciadamente acabó devorando tanto la creatividad original de la serie como la de su propio creador Akira Toriyama, cuya obra restante parece haber sido relegada a un segundo plano.





Dicho boom mediático –que, pese al paso de los años y varios altibajos, mantiene su tirón comercial intacto- explica la creación de productos como el que es objeto de esta reseña. Adaptación al manga de uno de los múltiples OVAs (Original Video Animation) derivados de la versión animada de la serie y elaborada por los propios responsables de esta última a partir de un argumento del propio Toriyama. Un derivado que, en esta ocasión, posee mayor interés de lo habitual gracias a su premisa argumental. Y es que, frente a la típica aventura independiente usual en este tipo de obras, El Último Combate tiene el interés añadido de revelar un capítulo inédito de la cronología de DB vagamente apuntado por Toriyama en el manga original. Así, el argumento de esta precuela se centra en la figura de Bardock , padre de Son Goku , y su enfrentamiento con el villano Freezer . Una lucha que culminará con el exterminio de la raza Saiyan y la destrucción de su planeta natal en argumento que, pese a su origen nipón, denota una clara influencia de los cómics de Superman y muy especialmente de su versión cinematográfica firmada por Richard Donner . Especialmente en lo referido al recién nacido Goku y la forma en que este es enviado al planeta Tierra.





En lo referente al apartado gráfico conviene aclarar que El Último Combate no es realmente una adaptación en viñetas del OVA homónimo sino más bien una recopilación de capturas del film, manipuladas y ordenadas en viñetas como si se tratase de un elaborado storyboard , recordando en cierta forma a una fotonovela. Y aunque la estética de la animación reproduce fielmente el grafismo de Toriyama, la narración adolece en varias ocasiones de un acusado estatismo, incapaz de reproducir la fluidez de movimientos de la animación y su recurso a otros elementos sensoriales como la música y los efectos de sonido (algo que intenta compensar mediante la sobreabundancia de onomatopeyas). Un defecto que se vuelve aún mayor gracias a la descompresión narrativa y su dilatación del tiempo narrativo tan típicas del manga y el anime.





Publicada en una cuidada edición a todo color con sobrecubiertas y agradecidos extras como una guía de personajes y un resumen parcial de la serie, el anime book de El Último Combate se queda en una apreciable curiosidad para fanáticos y/o completistas de DB pero que difícilmente podrá (re)enganchar al resto de lectores.





