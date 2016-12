Northlanders Volumen 5: La Trilogía Islandesa Hachazos de calidad que convencen Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 02/11/2016 Northlanders Volumen 5: La Trilogía Islandesa USA - 2016

Guionista: Brian Wood

Dibujante: Paul Azaceta, Declan Shalvey y Danijel Zezelj

Editorial: ECC Ediciones - 256 páginas - color Precio: 25,00€

4/5 PUNTUACION





El guionista Brian Wood sabía muy bien que la historia (o historias) que quería contar contaban con un potencial grandísimo, así que sacó lo mejor de él y entregó grandes y sangrientos relatos que compartirían estantería con el Dios del Sueño o con predicadores poseídos por entidades celestiales. Los aficionados reaccionaron de maravilla y las batallas, saqueos y baños de sangre interesaron bastante al personal por lo que la colección llegó al medio centenar de entregas, algo que hoy en día es todo un logro teniendo en cuenta cómo se las gastan los editores actuales.





Northlanders Volumen 5: La Trilogía Islandesa supone la recta final de la serie, una despedida que llega en forma de tres historias (su nombre así lo indica) centradas cada una de ellas en distintos miembros del clan Hauksson , hecho que nos permitirá viajar hasta el año 871 para ver la llegada de los primeros norteños a Islandia, punto de arranque de esta quinta entrega. Un paseo por distintas generaciones en los que las relaciones familiares entre hermanos, padres e hijos y maridos y esposas serán el motor de cada capítulo. Todos y cada uno de ellos tendrán que hacer frente a los Belgarsson , el clan rival que aquí simboliza a los peligrosos invasores que intentarán hacerse con el control de las tierras.





Una lectura bastante interesante en todos los niveles posibles, incluido el gráfico ya que Wood cuenta con un dibujante distinto para cada una de las trilogías, tres artistas de gran nivel como son Paul Azaceta, Declan Shalvey y Danijel Zezelj que hacen un trabajo mayúsculo. Quizás la colección, por la forma en que está estructurada, podría haber durado mucho más pero las cincuenta entregas son más que suficientes para hacerse una idea del buen hacer que el equipo artístico de turno pudo realizar mes tras mes. Como curiosidad habría que comentar la nueva incursión en la temática vikinga (o similar) que el guionista se encuentra realizando en la actualidad, Black Road para Image Comics , un título que calmará las ansias de brutalidad de algunos lectores.





