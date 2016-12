Elektra y Bullseye estrenarán series propias en 2017 Los villanos de Daredevil toman Marvel al asalto Un artículo de Redacción - Introducido el 12/11/2016 Tweet Artículos relacionados · Marvel Saga #1 - Daredevil #1: Diablo Guardián · Netflix anuncia la tercera temporada de Daredevil · Marvel Saga #13 - Daredevil #5: Lugarteniente Parece que los personajes de Daredevil están de moda. Marvel.com acaba de anunciar que Elektra y Bullseye estrenarán colección el próximo año, uniéndose así a la nueva propuesta protagonizada por Kingpin.





Elektra volverá a reclamar su titularidad en la Casa de las Ideas y, tras su brillante intervención televisiva en la segunda temporada de Daredevil en Netflix , estrenará nueva colección propia luciendo el look catódico en febrero 2017.



Escrita por el recién llegado Matt Owens , que entró en contacto con el universo superheroico Marvel como guionista en la serie Luke Cage de Netflix , y dibujada por Alec Morgan , la serie reubicará a nuestra protagonista a las brillantes calles de Las Vegas.





" Cuando nos encontramos con Elektra, se está intentando esconder a plena vista ", comentaba Morgan a Marvel.com Está huyendo. De todo y todos. Las Vegas es un lugar extremadamente familiar para ella así que es una opción lógica para desaparecer. Pero al igual que Nueva York, Las Vegas tiene un lado oscuro. Y Elektra no podrá mantenerse alejada de los problemas por mucho tiempo. "



Curiosamente, el villano principal de la serie será Arcade -normalmente asociado con la franquicia mutante y visto hace poco en propuestas como Vengadores Arena Vengadores Encubiertos - que cruzará su destino con la asesina y pondrá las cosas difíciles en su nueva vida. " Es tan excéntrico pero, al mismo tiempo, tan peligroso. Es un brillante inventor y un sádico homicida. Es una amenaza muy diferente para Elektra y, desgraciadamente, nuestra protagonista encaja a la perfección en el nuevo juego que ha construido ", concluía Morgan.





Con fecha prevista de publicación para ese mismo mes, la propuesta de Bullseye estará escrita por Ed Brisson y dibujada por Guillermo Sanna . Según ha trascendido, la serie lidiará con el intento de nuestro protagonista de mantener el balance entre el psicópata asesino y el calmado mercenario mientras hace lo que mejor sabe hacer - matar a cualquiera que se cruce en su camino.



" No cambiaremos al Bullseye que conocemos ", comentaba Brisson a Marvel.com. "Siempre será ese mismo tío loco que sale a asesinar y no le importa quien se ponga en su punto de mira. Pero vamos a ver un método muy específico en su locura. "



Aunque el título comienza con el protagonista fuera del país " en una misión suicida ", los caminos de su vida volverán a llevarlo a Hell´s Kitchen y Matt Murdock . Brisson asegura que ha estado trabajando en sintonía con Charles Soule -actual guionista de Daredevil

