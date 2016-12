Marvel anuncia nueva serie abierta para Rayo Negro La editorial continúa expandiendo su franquicia inhumana Un artículo de Redacción - Introducido el 22/11/2016 Tweet Artículos relacionados · Los Inhumanos celebran su 50 Aniversario en esta portada de Nick Bradshaw · Moon Girl y Dinosaurio Diabólico #1: BFF · 100% Marvel- Ms. Marvel #1: Fuera de lo Normal Marvel continúa potenciando su franquicia inhumana -con la que parecen querer llenar el hueco que ellos mismos han creado al dar de lado a sus personajes mutantes debido a su falta de derechos cinematográficos sobre la Patrulla-X y su universo- con la llegada de la serie en solitario del poderoso Rey inhumano, Rayo Negro, a cargo del novelista Saladin Ahmed (El Trono de la Luna Creciente) y el dibujante Chris Ward.



Al parecer mientras en la serie principal los Inhumanos viajan al espacio, esa colección comenzará con Rayo Negro atrapado en una misteriosa prisión repleta de criminales alienígenas. Para poder escapar, nuestro silencioso protagonista deberá aliarse con algunos personajes de dudosa moralidad.



"Es un tipo muy enigmático ya que no puede hablar", comentaba Ahmed, novelista que debuta en los cómics con esta propuesta. "Es uno de los más poderosos personajes del universo Marvel. Aunque raramente vemos su poder desatado. No es como esas palizas recurrentes de Hulk... Nadie sabe lo poderoso que es realmente y eso intriga a la gente. Parte de la historia es que él siempre es -al igual que su familia inhumana- parte de una familia de la realeza. Siempre hay gente hablando por él así que nunca podemos introducirnos en su mente. Ese era uno de los principales retos de trabajar en su colección en solitario."



Ahmed asegura que le dio muchas vueltas a la hora de hacer una propuesta para trabajar en Marvel y se sintió intrigado cuando le ofrecieron esta serie. "Tenía esta propuesta acerca de un encarcelamiento y algunas otras cosas a la que le faltaba una pieza. Sabía que Crusher Creel, el Hombre Absorbente estaría en la mezcla pero no sabía quién sería el verdadero protagonista de la historia. Así que cuando Marvel me dijo "Hey, ¿considerarías hacer una serie de Rayo Negro?", todo encajó perfectamente."





