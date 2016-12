Noche Oscura: Una historia verídica de Batman De la ficción como terapia vital Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 10/12/2016 Noche Oscura: Una historia verídica de Batman USA - 2016

Guionista: Paul Dini

Dibujante: Eduardo Risso

Editorial: ECC Ediciones - 128 páginas - color Precio: 14,95€

4/5 PUNTUACION USA - 2016Paul DiniEduardo RissoECC Ediciones - 128 páginas -14,95€ Tweet Artículos relacionados · Superman-Batman: Mundos Mejores · Batman Inc.: Robin R.I.P. · Batman: Espiral Interminable La trayectoria de Paul Dini siempre ha estado vinculada al personaje de Batman desde varios medios. Desde su labor como principal guionista de la magnífica serie de animación realizada en los años noventa a sus guiones para cómic y videojuegos, Dini ha demostrado tener cogido el pulso al personaje y su mundo, habiendo incluso hecho su propia aportación destacada al mismo mediante el personaje de Harley Quinn. Resulta por tanto lógico que el Hombre Murciélago y sus secundarios tengan presencia en un proyecto tan personal como el que nos ocupa, aunque sea de una forma un tanto insólita.





Como el propio Dini advierte al lector en las primeras páginas, Noche Oscura no es el enésimo relato de Batman y su galería de villanos. Sin embargo, en última instancia explora la faceta simbólica de estos, invitando a reflexionar sobre el efecto que estos seres de ficción tienen en el mundo real. Partiendo de un hecho traumático sufrido en sus propias carnes (un robo con agresión que le dejó secuelas físicas), Dini relata en primera persona el difícil proceso de recuperación física y mental a raíz del mismo y las consecuencias personales y profesionales que le supuso. Un espinoso viaje donde la hiperactiva imaginación del guionista invocaba al propio Batman como una presencia imaginaria que le impulsaba a recuperarse, mientras que villanos como el Joker, Dos Caras, Hiedra Venenosa o el Espantapájaros personificaban emociones como la ira, el miedo, el rencor o la depresión que le impedían sobreponerse.





Haciendo gala de un tono emotivo pero sin perder la sobriedad, Dini realiza un valiente ejercicio de introspección en el que no rehúye los aspectos más oscuros de su propia persona. Una suerte de confesión donde se sincera no solo sobre el trauma de su agresión, sino también sobre su carácter solitario y extremadamente introvertido, sus fallidas relaciones amorosas, sus cuitas familiares o sus dudas sobre el sentido de su trabajo como creador de ficción escapista. Aspectos de una agridulce historia de superación con la que cuesta no identificarse en mayor o menor medida.



Eduardo Risso se responsabiliza de poner en imágenes tan personal narración, logrando una sintonía tan intima con el relato y la gama de emociones que maneja que cuesta creer que el propio dibujante no las sienta como propias. Risso, responsable también del coloreado, alterna sin esfuerzo aparente los diferentes estilos narrativos usados por Dini y que van del realismo más crudo y detallado a escenas paródicas de estilo cartoon , pasando por storyboards abocetados y secuencias oníricas. Todas ellas con un tratamiento estético y cromático diferenciado y sin embargo perfectamente compatible.





Noche Oscura supone una historia tan original como conmovedora con el plus de estar ilustrada por uno de los mejores narradores secuenciales del momento. Quizá su mayor defecto consiste en que la presencia del icono de DC pueda llevar a engaño al lector poco informado sobre el tipo de cómic que se va a encontrar en esta historia real que reivindica como necesario el poder de la ficción.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.