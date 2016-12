Marvel Gold- Capitán América y El Halcón Volumen 4: ¡El Otro Capitán! Capitán vs Capitán, el duelo está servido Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 05/12/2016 Marvel Gold- Capitán América y El Halcón Volumen 4: ¡El Otro Capitán! USA - 201

Guionista: Steven Englehart

Dibujante: Sal Buscema

Editorial: Panini Cómics - 456 páginas - color Precio: 34,95€

La llegada a las librerías de este nuevo Omnigold por parte de Panini no ha podido ser recibida con más ganas ya que se trata de un material que, la última vez que pudimos verlo por nuestro país, fue en aquellas Biblioteca Marvel que tanto bien le hizo a la industria comiquera. Unos tebeos maravillosos que merecían una edición como esta que ha caído en nuestras manos y que coinciden con la llegada al título de uno de los guionistas más respetados del medio. El nombre de Steven Englehart ha aparecido en multitud de cómics de toda clase, un "currante" de las letras que se atrevía con todo, incluso con una cabecera muy venida a menos.



Sí, cuesta creerlo, pero es la pura verdad. Cuando el guionista se hizo cargo de la colección protagonizada por el Capitán América los rumores de cancelación se colocaban sobre el título mes tras mes. No es casualidad ya que, por aquel entonces, en Estados Unidos se vivía un sentimiento antibélico bastante importante, ¿qué pensarían de un tipo que llevaba en su pecho la bandera de las barras y estrella y que simbolizaba todo a lo que se oponían? A esto hay que añadir que Stan Lee había contado todo lo que quiso acerca del personaje y, digamos, ya había perdido el interés en él. Difícil papeleta la que le tocaba al bueno de Steve.





La cosa no debió irle demasiado mal ya que meses más tarde la colección pasaba de un posible cierre a ocupar el primer puesto en cuanto a popularidad marvelita se refiere. Y en esto que llega Panini con este Marvel Gold - Capitán América y El Halcón Volumen 4: ¡El Otro Capitán! debajo del brazo que, precisamente, contiene el inicio de esa mítica etapa. El joven Englehart sabía que necesitaba un golpe de efecto que dejara a los lectores patidifusos, nada de otra aventura típica, algo que catapultara su carrera. Aprovechó todo lo que se había escrito sobre el personaje para dar un giro trepidante, ¿qué pasaría si el dúo formado por El Capitán y Bucky durante la década de los 50 estuviera formado por dos impostores?





El planteamiento no puede ser más interesante puesto que aprovechará el combate entre ambos capitanes para hacer una reflexión sobre los nuevos y viejos valores estadounidenses (la guerra de Vietnam había vuelto a dividir al pueblo americano). Y no sería lo único que se vería reflejado en el cómic ya que gracias a personajes secundarios como El Halcón o la espía Sharon Carter , también estarían presentes otras cuestiones como las del racismo o el feminismo. Todo esto contribuía a que el género creciera en calidad y madurez, se podía ver en viñetas un fiel reflejo de lo que estaba aconteciendo en la sociedad.





El dibujante titular de esta etapa es Sal Buscema , otro hombre de la casa que plasmó su buen hacer en muchísimos tebeos de la editorial. Su estilo dinámico y sus características expresiones en las caras de los protagonistas no hicieron más que sumar puntos a los brillantes guiones de Englehart. Una nueva referencia indispensable para poder disfrutar de la evolución de un personaje legendario, y lo mejor de todo es que tan solo estamos hablando del inicio de una etapa que seguirá creciendo en intensidad y calidad. Nadie debe perdérselo.





