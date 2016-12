Harley Quinn: Noche y Día El enemigo público número uno: Harley Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 16/12/2016 Harley Quinn: Noche y Día USA - 2016

Guionista: Karl Kesel

Dibujante: Terry Dodson, Pete Woods

Editorial: ECC Ediciones - 192 páginas - color Precio: 19,50€

En los últimos años parece como si el mundo del cómic se hubiera vuelto más adulto y complejo con cada nueva entrega que llega a las librerías. Los héroes son ahora oscuros y dramáticos, analizan en profundidad cada una de sus actuaciones y viven casi atormentados con las situaciones de pasado, incapaces a veces de dejar a un lado estos temas para hacerles frente a los villanos de turno. Además, la narración de estas historias también se ha vuelto más compleja y enrevesada, requiriendo por parte del lector la paciencia necesaria de seguir una colección durante varios años para que la narración lleve a alguna parte, o teniendo la memoria de un elefante que nos permita recordar una línea de diálogo en la entrega 3 de la serie que, ahora en la entrega 24, permita atar cabos y que todo cobre sentido.



Sin embargo, y pese a los disfrutable de las propuestas más complejas antes mencionadas, de vez en cuando hace falta un soplo de aire fresco, una historia de esas sencillas y directas, que basta con acercase a un número determinado para que nos entregue 22 páginas repletas de acción, aventuras y, como sucede en este caso, humor. Y es que la propuesta de Karl Kesel es sencilla pero muy efectiva. Antes de abrir la primera página del tomo, sabemos que nos vamos a encontrar nuevas aventuras de la psicótica exnovia del Joker, ahora actuando en solitario, y que los chistes malos, la violencia de dibujos animados y la diversión están asegurados.





Tras lo sucedido en el primer tomo , en Noche y Día retomamos a una Harley Quinn desatada, sin un Mister J al que temer y obedecer y libre de ataduras sentimentales para dar lo mejor de sí misma a los ciudadanos de Gotham. Ayudada por sus fieles hienas y por su inseparable Hiedra Venenosa , no va a tardar en descubrir que su popularidad va en aumento y que ya han puesto precio a su cabeza, lo que significa que la mitad de los villanos de Gotham van detrás de ella dispuestos a darles caza y de cobrar la cuantiosa recompensa.





Como no podía ser de otro modo, están aseguradas las apariciones de viejos conocidos de los lectores de Batman , como el brutal Killer Croc o Nightwing y hasta la mismísima Batgirl se paseará por estas páginas, cuando Harley tenga la desafortunada idea de disfrazarse como ella y sembrar el caos en la ciudad. Los dibujos de Terry Dodson siguen jugando con las formas femeninas de Harley para insinuar sin enseñar, contando con la ayuda de Pete Wood en algunas entregas, que cumple sin mayores problemas con el cometido de hacer dibujos frescos, fuertemente influenciados por el estilo cartoon que vio a nacer a su protagonista.





