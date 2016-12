Marvel Saga #19 - Daredevil #7: Bajos Fondos El nuevo Rey del Crimen de los bajos fondos neoyorkinos Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 22/12/2016 Marvel Saga #19 - Daredevil #7: Bajos Fondos USA - 2016

Guionista: Brian Michael Bendis

Dibujante: Alex Maleev

Editorial: Panini Cómics - 128 páginas - color Precio: 15,00€

4,5/5 PUNTUACION USA - 2016Brian Michael BendisAlex MaleevPanini Cómics - 128 páginas -15,00€ AVISO: Éste artículo contiene posibles spoilers. En él se revelan aspectos argumentales que el lector podría preferir descubir por sí mismo. Artículos relacionados · Marvel Saga #1 - Daredevil #1: Diablo Guardián · Marvel Saga #3 - El Asombroso Spiderman #1: Vuelta a Casa · Marvel Saga #2 - Jessica Jones #1: Alias Aunque parezca que Brian Michael Bendis lleva años y años al frente de las aventuras de Daredevil en esta magistral etapa, lo cierto es que, al inicio del tomo, apenas habían transcurrido dos años desde el aterrizaje del guionista en la serie. Y esta sensación se debe sin duda a la acumulación de impactantes momentos en sus páginas. En muy pocos números y contraviniendo esa descompresión narrativa que tan famoso le ha hecho, hemos sido testigos de la traición a Kingpin por miembros de su familia, de la recuperación de personajes clásicos de la serie tratados ahora bajo un nuevo prisma y, sobre todo, de la revelación de la identidad secreta de nuestro héroe ciego, para asombro de villanos, compañeros y amigos de Matt Murdock, con la que finalizaba la anterior entrega de la colección, una de las mejores historias escritas del personaje.





Ahora, acechado de forma implacable por la prensa, fruto de la sorprendente revelación de su identidad civil, y huyendo de los enemigos que cuentan ahora con un blanco civil al que dirigirse, debe hacer frente a una Cocina del Infierno que ha permanecido sin un cabecilla en sus bajos fondos o, al menos, eso cree. La caída de Kingpin ha provocado una verdadera revolución, haciendo que la Hormona de Crecimiento Mutante , la nueva droga de moda, sea distribuida sin control por toda la ciudad. Sin embargo, la situación dará un giro dramático cuando el Búho se haga cargo del disputado puesto, poniendo sus violentos métodos al servicio del mundo del crimen neoyorkino.





Como suele suceder en las historias de Bendis, la trama principal de la serie se ve alternada por nuevas historias, como la llegada de Milla Donovan , una atractiva joven ciega, que ocupará el corazón de Matt en las próximas entregas de la serie. El contraste de Milla con otros intereses sentimentales del cuernecitos, como Elektra o Karen Page es más que evidente, y Bendis juega con su pasado para crear un personaje verdaderamente delicioso, con el que cuesta trabajo no caer enamorado.





Además, la revelación de la identidad de Matt por el Daily Globe nos llevará a terrenos inesperados, cuando acusen a Matt ante la justicia, de ser a la vez abogado defensor y vigilante enmascarado, lo que le pondrá en una delicada situación. Esta entrega sigue profundizando en el personaje y Alex Maleev hace uso de su arte, oscuro, sucio e hipnótico, para dejarnos una nueva prueba del buen hacer de la pareja de autores que, tomo a tomo, van completando una etapa irrepetible.





